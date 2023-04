Slovenski junak Lanišek je zdaj dojel

Slovenska moška skakalna reprezentanca je končala sezono na najlepši mogoč način - z dvojno zmago Timija Zajca in Anžeta Laniška na Letalnici bratov Gorišek v Planici. Od slovenskih orlov sta bila prav tako najboljša v pretekli zimi. Vsi člani reprezentance A so se dotaknili sezone in dali vedeti, kaj želijo v prihodnje nadgraditi, da bodo njihovi rezultati še boljši.

Najboljši slovenski skakalec v tej zimi Anže Lanišek je spet dosegel napredek in bil na koncu na tretjem mestu. Pohvali se lahko tudi s tretjim mestom na novoletni turneji. Kar šestnajstkrat je stal na zmagovalnem odru, od tega štirikrat zmagal. V vitrini ima še zlato ekipno medaljo in bronasto s tekme mešanih ekip, ki se ju je veselil na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici.

"Sezona je bila dolga, ampak zdi se mi, da nisem tako utrujen kot po prejšnjih sezonah. Če bi me zdaj vprašali, bi šel lahko še enkrat na velikanko, verjetno pa bom naslednji dan drugače rekel. Dolga je bila, ampak zelo uspešna. Bili so tudi kakšni grenki trenutki, ampak to je sestavni del športa. Sezona je bila izjemna. Veliko sem moral pokazati. Imel sem tudi težke trenutke, ko ni šlo vse v mojo smer. Vztrajal sem, vztrajali smo. Lepo smo oddelali, kar je lepa popotnica za naprej," je dogajanje povzel Lanišek.

Lanišek zdaj ve, kako celotna sezona dejansko poteka

Za drugo sezono ve, kaj mora narediti, da bi stopil še kak korak višje. Njegova želja je, da bi nekoč osvojil veliki kristalni globus, ki pripada najboljšemu v svetovnem pokalu. Rezultatski padec po novoletni turneji ga je tokrat oddaljil od boja za laskavo lovoriko, česar se dobro zaveda: "Zame je bila spet prehodna sezona, v kateri sem rasel. Vsi trije fantje okoli mene (Halvor Egner Granerud, Stefan Kraft in Dawid Kubacki, op. a.), tudi Rjoju Kobajaši, imajo globuse. Vsi imajo vse. Imajo kilometrino, ki je jaz do zdaj morda nisem imel. Zdi se mi, da sem zdaj dojel, kako celotna sezona dejansko poteka in da ni nikakršen bavbav." Anže Lanišek je pokazal, da ni le odličen smučarski skakalec, ampak tudi človek. Na zaključni podelitvi je na oder prinesel iz kartona narejen portret Dawida Kubackega, ki je zaradi zdravstvenih težav žene predčasno končal sezono, pred tem pa je bil v igri za najvišja mesta v svetovnem pokalu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Praktično vse cilje, ki si jih je zadal, je v sezoni uresničil: "Cilj je bil top 5 v skupnem seštevku, kar je bilo že lep čas pred Planico potrjeno. Nato sem imel za cilj posamično in ekipno medaljo na domačem svetovnem prvenstvu. Na novoletni turneji sem imel za cilj top 3. Pri posamični medalji je bil morda kriv splet nesrečnih okoliščin, malce slabša izvedba v tistem trenutku. Ampak še vedno sem bil blizu. Zdi se mi, da je bilo na poti vse lepo, zato je tista ekipna zmaga toliko večje zadoščenje. Želim iti korak naprej. Zelo sem zadovoljen s to sezono."

Zajc: Dolga in uspešna sezona, a vmes je bilo težko

Zmagovalec nedeljske tekme Timi Zajc ima za seboj odlično sezono, ki mu je največ veselja prinesla v Planici. Ne le ob koncu sezone, tu je bil široko nasmejan že pred mesecem, ko je na svetovnem nordijskem prvenstvu zlato odličje na Bloudkovi velikanki slavil tako na posamični kot ekipni tekmi.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V pravkar končani sezoni je štirikrat skočil na zmagovalni oder svetovnega pokala (tri druga mesta, ena zmaga) in končal na 8. mestu skupnega seštevka. Po koncu sezone je, podobno kot po lanski, v kateri je osvojil dve olimpijski kolajni in postal svetovni podprvak v poletih, poudaril, da bo tudi letošnje tekmovalno obdobje težko ponoviti.

"Sezona je bila dolga in zelo uspešna, a zame je bilo vmes zelo težko. Vsi smo malo zboleli, fizično me je pobralo, pri tako nizki telesni teži je težko zdržati vse to. Menim, da bo zelo težko ponoviti to sezono. Biti svetovni prvak ni kar tako. Za tisto tekmo na svetovnem prvenstvu sem bil res maksimalno pripravljen, v svojem svetu. Nisem podlegel in opravil dober skok. Morda bi se jo dalo ponoviti s temle (pokaže na Halvorja Egnerja Graneruda in veliki kristalni globus, op. a.)," je misli po sezoni strnil 22-letnik in kot cilj, ki si ga želi uresničiti v prihodnje, izpostavil zlatega orla za zmago na novoletni turneji. Pred Zajcem je še nekaj sponzorskih obveznosti, nato se bo odpravil na dopust na Sejšele, priprave na novo sezono pa bo začel maja.

Najmlajšega Prevca nekoliko iz tira vrgel nesrečni dogodek v Oberstdorfu

Domen Prevc je prav tako naredil korak naprej v primerjavi z zadnjimi sezonami. Predvsem je treba izpostaviti višjo raven konstantnosti, se pa zaveda, da bo moral narediti še določene korekture za boljše rezultate na navadnih skakalnicah.

Domen Prevc je zadovoljen s sezono. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zadovoljen sem, da sem bil od prve do zadnje tekme zraven, če izvzamemo težave s polomljenimi smučmi. Praktično sem vlekel srečke, ali bo ali ne bo. Tiste smuči so mi res ustrezale, tega mi je žal še zdaj. Našli smo neki približek, a ne tako dober, kot so bile tiste smuči. To je nova izkušnja za prihodnje leto. Proti koncu sezone sem stopnjeval. Vesel sem, da imam takšno popotnico za naprej. Vem, čemu se moram posvečati čez poletje, da bom prihodnje leto tam, kjer si želim."

Kos: Prihodnjo sezono bomo poskusili osvojiti še kaj več

Manj zadovoljen je bil ob potegu črte pod tekmovalno obdobje Lovro Kos, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala zasedel 22. mesto, dvakrat je stal na drugi stopnici svetovnega pokala. Obakrat na ekipni tekmi (Lahti, Planica). Z ekipo se je veselil tudi največjega uspeha, naslova svetovnega ekipnega prvaka na Bloudkovi velikanki.

Foto: Sportida

"Kolikor je na začetku slabo kazalo, se je sezona na koncu nekoliko izboljšala. Kolajna s svetovnega prvenstva je prinesla neko pozitivnost v to sezono. Svetovno prvenstvo je bilo zagotovo najlepši trenutek sezone, najtežje pa je bilo na norveški turneji. Bomo pa drugo leto poskusili osvojiti še kaj več. Za to bo treba umiriti glavo, se brzdati in ne izsiljevati, potem pa bodo prišli tudi rezultati, ker se vidi, da delamo zelo dobro," o sezoni razmišlja 23-letni Kos. Čez teden dni se odpravlja na daljši zaslužen dopust, najprej v Toskano, nato v Malago.

Po točkah najuspešnejša sezona Jelarja

Žiga Jelar, ki mu je zdravje marca močno ponagajalo, je na zaključku sezone v Planici z nedeljskim šestim mestom točkovni račun okrepil na 498 in osvojil 17. mesto svetovnega pokala, na vrhuncu sezone, domačem svetovnem prvenstvu, pa z rojaki postal ekipni svetovni prvak.

"To je bila po številu točk moja najuspešnejša sezona, na svetovnem prvenstvu smo osvojili zlato odličje. Želje in motivacije za prihodnost ne manjka." Foto: Sportida

"To je bila po številu točk moja najuspešnejša sezona, na svetovnem prvenstvu smo osvojili zlato odličje. Želje, motivacije za prihodnost ne manjka. Žal mi je, da se na Kulmu zaradi vetrovnih razmer prva tekma ni izšla, kot bi si želel, ker vem, da sem se bil sposoben letos še enkrat boriti za mali kristalni globus. Naj to ostane za prihodnje leto. Šesto mesto 'iz postelje', brez skokov, na poletih v Planici pomeni, da neko kakovost imam, je dobra spodbuda za naprej," je ocenil sezono ter dodal, da ga zdaj najprej čakata počitek in popolno okrevanje, o dopustu pa ne razmišlja.

"Ne grem na dopust, ker sem sit letal, hotelov, potovanj. Doma bom, v miru se bom pripravil na koncert, ki ga organiziram 1. junija v Kranju. Upam, da se bo do takrat zdravje vrnilo."

Peter Prevc še ni rekel zadnje besede

In kako je z našim šampionom Petrom Prevcem? Po padcu na domačem svetovnem prvenstvu v Planici je končal sezono. Napovedi so po besedah glavnega trenerja Roberta Hrgote dobre in verjame, da bo najstarejši od bratov Prevc v prihodnje še posegal po vidnejših rezultatih.

Peter Prevc se je moral resetirati. Foto: Guliverimage

"Po padcu v Planici zdaj počiva. Če se je to že moralo zgoditi, menim, da se je zgodilo v pravem trenutku. To bo zanj resetiranje. Pri tem, da se ni prebil, so odločale malenkosti. Vsako sezono si želiš biti pri vrhu, prostora je malo. Pri Petru manjkajo določene manjše stvari, ki se lahko hitro popravijo. Pomembno je, da jih bomo začeli čim hitreje odpravljati, tako mi kakor tudi on. Zaveda se tega, te stvari je pripravljen odpraviti. Verjamem, da lahko še marsikaj naredi v prihodnjih sezonah."