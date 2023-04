Fantastičen zaključek sezone: dvojna zmaga Slovenije v Planici!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Timi Zajc je veliki zmagovalec zadnje tekme v smučarskih skokih v sezoni 2022/2023. To pomeni, da je več kot 13 tisoč navijačev, ki so se danes zbrali v dolini pod Poncami, končno dočakalo tudi Zdravljico! Uspeh Zajca, ki je zbral 455.1 točke, je z izjemnim drugim mestom dopolnil Anže Lanišek, ki se mu je zmaga izmuznila za pičlo desetinko (455.0). Četrti je bil Domen Prevc (441.0), Žiga Jelar, ki je tekmoval prvič po bolezni, je bil šesti (429.1). Na zmagovalni oder se je s tretjim mestom prebil še Avstrijec Stefan Kraft (445.1).

Planica, druga serija:

Po prvi seriji štirje Slovenci med TOP 7

Anže Lanišek je za svoj polet, dolg 239,5 metra, prejel kar štiri dvajsetice. Domen Prevc bo v drugi seriji napadel z drugega mesta, potem ko je v prvi pristal pri 237,5 m. Timi Zajc (219,2) je znova skočil z naletnega mesta nižje na zahtevo glavnega trenerja Roberta Hrgote in zmogel 232,5 m, kar je zadoščalo za peto mesto. Po bolezni se je vrnil tudi Žiga Jelar (211,1) in takoj ujel pravi ritem. Poletel je 228,5 m in bo v drugo napadel s sedmega mesta. Lovro Kos (195,5) je prvo serijo končal na 16. mestu, potem ko je poletel 217 m.

V dolini pod Poncami je danes 13.500 navijačev, skupno v vseh dneh od četrtka do nedelje 57 tisoč.

Domen Prevc je znova dokazal, da je izjemen letalec. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dolžine poletov slovenskih skakalcev: Poskusna serija Prva serija Druga serija Lovro Kos 230 m 217/195.5 227/392.9 Domen Prevc 233,5 m 237.5/222.5 Žiga Jelar 235,5 m 228.5/211.5 236.5/429.1 Timi Zajc 223,5 m 232.5/219.2 234/455.1 Anže Lanišek 234 m 239.5/224.1

Nedelja prinaša tudi ogorčen boj za mali kristalni globus v poletih. Vodilni je zmagovalec zime Halvor Egner Granerud, a pred najbližjim zasledovalcem in edinim, ki ga lahko izrine s prvega mesta, Stefanom Kraftom ima le še deset točk prednosti (pred sobotno tekmo jih je imel 60).

Stefan Kraft je prednost Halvorja Egnerja Graneruda v soboto stopil na zgolj deset točk. Z novo zmago si bi zagotovil kristal. Foto: Morgan Kristan/Sportida

V igri je prav tako še planiška nagrada Planica 7, ki zmagovalcu sedmih skokov na letalnici prinese 20 tisoč švicarskih frankov. Kraft ima pred zadnjima poletoma lepo prednost pred Laniškom, Zajcem in Granerudom, ki zaostajajo 24,4, 27,9 in 28,9 točke.

Veliki kristalni globus je drugič v karieri pripadel Granerudu, drugi bo Kraft, tretji pa Lanišek, ki je v soboto prehitel Dawida Kubackega, saj je ta zaradi zdravstvenih težav žene predčasno končal sezono.

Svetovni pokal, poleti, skupno (5/6): :

1. Halvor Egner Granerud (Nor) 430 točk

2. Stefan Kraft (Avt) 420

3. Anže Lanišek (Slo) 234

4. Timi Zajc (Slo) 211

5. Piotr Žyla (Pol) 192

6. Domen Prevc (Slo) 187

...

20. Žiga Jelar (Slo) 71

24. Lovro Kos (Slo) 36

31. Rok Masle (Slo) 16

47. Peter Prevc (Slo) 2

47. Žak Mogel (Slo) 2



Svetovni pokal, skupno (31/32): : 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 2.108 točk

2. Stefan Kraft (Avt) 1.730

3. Anže Lanišek (Slo) 1.599

4. Dawid Kubacki (Pol) 1.592

5. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1.033

...

9. Timi Zajc (Slo) 753

17. Žiga Jelar (Slo) 458

19. Domen Prevc (Slo) 399

22. Lovro Kos (Slo) 298

23. Peter Prevc (Slo) 274

42. Rok Masle (Slo) 51

51. Žak Mogel (Slo) 29

68. Maksim Bartolj (Slo) 11

76. Matija Vidic (Slo) 5

Preberite še: