Čustveno ob letalnici: Bilo je približno tako, kot sem si zaželel

Po Boru Pavlovčiču in Tilnu Bartolu je na letalnici bratov Gorišek v Planici še zadnjič poletel Cene Prevc, ki je konec kariere sicer napovedal že jeseni. "Prišel, videl, poletel. Bilo je približno tako, kot sem si zaželel. Poslovil sem se tukaj, v Planici, ki je v zadnjih letih postala kar moj dom," je po 218,5 metra dolgem poletu v mešani coni novinarjem dejal 27-letnik in priznal, da si je v zadnjem času naložil precej obveznosti, ki jih bo treba spraviti v red, da šola ne bo več tako trpela.

Zaključek sezone svetovnega pokala v Planici vsako leto prinese tudi kakšno upokojitev. Že v petek je kariero z zadnjim poletom končal Bor Pavlovčič, v soboto zjutraj še Tilen Bartol, med serijama ekipne tekme pa je navijačem ob izteku še zadnjič po poletu pomahal Cene Prevc, ki je konec profesionalnega skakanja najavil že jeseni, pred začetkom tekmovalnega obdobja.

Cene v objemu svoje boljše polovice Foto: Grega Valančič/Sportida

Na vrh planiške lepotice se je odpravil skoraj brez treninga. Nekaj skokov je vendarle opravil, saj je želel zadnji polet izpeljati dostojno.

"Prišel, videl, poletel. Zadnji skok je za mano, bilo je približno tako, kot sem si zaželel, da se poslovim tukaj, v Planici, ki je v zadnjih letih postala kar moj dom. Upal sem, da bo šlo dlje. Ne morem iz svoje kože, vedno želiš bolje, dlje, hitreje, sploh pri skokih čim dlje. Na zaletni rampi sem odklopil okolico in se povsem osredotočil na skok. Če se ne bi, verjetno ne bi šlo prav daleč. Hvala vsem, ki so bili danes tu, spodaj so me kar lepo presenetili," je po poletu, dolgem 218,5 metra (njegov rekord je 240), v mešani coni novinarjem dejal 27-letnik.

"Upal sem, da bo šlo dlje. Ne morem iz svoje kože, vedno želiš bolje, dlje, hitreje, sploh pri skokih čim dlje." Foto: Sportida

Ob skakalnici so ga ob družini in najbližjih pričakali še skakalni kolegi. Foto: Sportida

Srednji od bratov Prevc je slovo napovedal po rezultatsko najuspešnejši sezoni, lansko je namreč končal na desetem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala. V tem je šestkrat skočil na zmagovalni oder, petkrat na ekipnih tekmah, enkrat na posamični. Z lanskih olimpijskih iger v Pekingu se je vrnil z odličjem, z rojaki je na ekipni tekmi osvojil srebro.

Spomin na srebrno olimpijsko odličje Foto: Grega Valančič/Sportida

"Da bi se spraševal, zakaj nisem podaljšal, se ne. So me pa večkrat vprašali, ali vse skupaj pogrešam. Da, pogrešal sem nekatere stvari. A zanimivo je, da sem bolj kot skoke pogrešal stvari, ki pridejo zraven. Na primer, ko sem videl kakšne kratke posnetke s treningov ali aktivacije, ki jo imamo dopoldne, ali pa stvari iz družabnega dela, ki si ga bil prej vrsto let vajen, potem pa ga kar presekaš. V takih trenutkih te malo zasrbi," je razmišljal nekaj dni pred zadnjim poletom.

Bratski pozdrav Foto: Sportida

Kot pravi, bo počel marsikaj, a ob tem priznava, da bo treba odločneje postaviti prioritete, da izobraževanje na fakulteti za elektrotehniko in višji šoli za upravljanje podeželja in krajine ne bo preveč trpelo.

"Vedno bolj se zavedam, da si bom moral razpredalčkati stvari in se odločiti, čemu reči da, čemu ne, če bom želel šolo končati v normalnem času, saj vse naenkrat ne bo šlo," je še dodal Cene in se zahvalil vsem, ki so ga spodbujali na skakalni poti.