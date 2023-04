Razveselili slovensko javnost, ob tem pa imeli nekaj grenkega priokusa

Anže Lanišek je na posamični tekmi, ki se je začela že ob 8.45, najprej moral priznati premoč le Stefanu Kraftu. Avstrijski kolega je bil v preizkušnji z eno serijo boljši za 5,8 točke, čestitati pa mu je moral tudi na ekipni, na kateri so Avstrijci Slovenijo (Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) premagali za 5,9 točke.

Prav pred zadnjo serijo je imela Slovenija več kot 20 točk naskoka pred našimi severnimi sosedi. Zmaga je bila videti oddana, nato je imel Žaba pri drugem poletu veliko smolo. Ko je odskočil z mize, je bilo videti vse v najlepšem redu, nakar ga je posrkalo: "Dobro sem skakal. Zadnji polet je bil z mize najboljši. Malce me je presenetilo, ker je smučka malce nižje prišla. Še vedno sem preveč zarinil. Razmetalo me je, izgubil sem hitrost in višino. Drugi del sem le padal, ni me vleklo stran od letalnice. Mislim, da sem dobro oddelal in pokazal, da znam."

"Kubacki pokazal, da je velik človek"

Z današnjim osvojenim drugim mestom na posamični tekmi je na tretjem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala prehitel odsotnega Dawida Kubackega in bo tako sezono končal na tretjem mestu, a: "Zame bo Dawid drugi ne glede na vse. Pokazal je, da je velik človek. Njemu in ženi želim vse dobro. Sam bi bil zadovoljen tudi s četrtim mestom v tej sezoni. Lepa popotnica je za naprej. Vidim, da lahko zdržim celotno sezono na visoki ravni. So bila še določena nihanja, za katera verjamem, da jih bomo znali odpraviti."

Z najdaljšo daljavo dneva se je pohvalil Domen, ki ga je pri prvem poletu na ekipni tekmi poneslo 240,5 metra: "Za dušo je bilo, upam pa, da bo v nedeljo še kakšen daljši polet. Skoka na ekipni tekmi sta bila ena spodbuda, ker je skok na posamični prinesel kup jeze. Vesel sem, da sem na ekipni tekmi dal svoj delež."

Posamična tekma se mu ni izšla po željah, potem ko je bil z 220 metri enajsti. Ali je posledično čutil kaj nervoze pred ekipno preizkušnjo, je pristavil: "Vzel sem opremo, ki funkcionira. Srečo sem imel, ker se mi je dres strgal. Če bi šel na kontrolo, bi bil diskvalificiran. Kljub temu da je to slabše zame. Pač tako pride."

"Super. Morda prva dva poleta nista bila tako vrhunska, a zadnji je bil spet za dušo, jaz sem zelo užival."

Zajc užival v zadnjem sobotnem poletu

Timi Zajc je iz poleta v polet stopnjeval daljavo. Glavni trener Robert Hrgota je na ekipni tekmi v obeh serijah posegel po že znani taktiki in mu znižal nalet. V finalu je pristal pristal pri 236,5 metra in vodstvo Slovenije pred Avstrijo povečal na več kot 20 točk, kar pa na koncu ni zadostovalo za zmago. Zajc je bil kljub vsemu z opravljenim zadovoljen.

"Super. Morda prva dva poleta nista bila tako vrhunska, a zadnji je bil spet za dušo, jaz sem zelo užival. Zjutraj je bil skok z mize za v knjige, a previsoka rampa, preveč hitrosti. Takoj ko sem prišel čez hrbtišče, sem začel lesti nazaj. Na ekipni tekmi smo skakali z osmega naleta, tukaj pa z enajstega z istim vetrom, tako da ... Nimam toliko poguma, da bi šel 250. Grenkega priokusa pri meni ni, svojo nalogo sem opravil, tako da sem vesel," je po drugem mestu na ekipni tekmi in šestem na posamični v mešani coni novinarjem dejal Timi Zajc.

Kos: Lahko smo zadovoljni, da imamo tri druge vrhunske fante

Manj zadovoljen je bil Lovro Kos. Jutranji polet na individualni tekmi se mu je ponesrečil, poletel je zgolj 197,5 metra in s 30. mestom za las končal med dobitniki točk.

"Skoki niso to, kar sem pričakoval. Zdaj moram glavo malo odklopiti od skokov in pa jutri še oddelati. Napak je veliko. Če bom nekaj popravil, bo že v redu."

"Na koncu drugo mesto, ki je lep rezultat, škoda je, ker je zmanjkalo le šest točk, kar ni veliko, a tako pač je. S svojimi poleti nisem zadovoljen. Lahko pa smo veseli, da imamo tri druge fante, ki so vrhunski. Skoki niso to, kar sem pričakoval. Zdaj moram glavo malo odklopiti od skokov in jutri še oddelati. Napak je veliko. Če bom nekaj popravil, bo že v redu," je svoje nastope ocenil Kos in priznal, da je bilo po neprepričljivem prvem poletu dneva pred ekipno tekmo čutil pritisk, ali bo lahko dodal nujni del k ekipnemu rezultatu: "Po individualni tekmi je bil kar pritisk. Malo drugače je skakati na ekipni tekmi, vseeno veš, da moraš res dobro narediti, ker te trije v narekovajih lahko grdo gledajo. Odgovornost je na ekipnih tekmah večja. Za jutri si želim približati HS točki."

"Močno upam, da bomo slišali Zdravljico." Padla bo odločitev o malem globusu.

V nedeljo bo na sporedu še zadnja tekma sezone svetovnega pokala 2022/23. Priložnost za letenje bo dobilo 30 najboljših skakalcev v seštevku svetovnega pokala. Vse skupaj se bo začelo ob 10. uri, slovenske barve bodo zastopali Lanišek, Zajc, Domen Prevc, Kos in najverjetneje tudi Žiga Jelar. Dvakratni sobotni zmagovalec Stefan Kraft. Pred nedeljsko zadnjo tekmo za Granerudom zaostaja le še deset točk.

Pred fanti bo zadnja priložnost, da bi morda tudi letos v dolini pod Poncami slišali Zdravljico. "Močno upam, da jo bomo. Tudi sam sem si jo želel danes. Vsi smo si jo. Še vedno moramo vedeti, da je drugo mesto odlično. Avstrijci so letos gladko najboljši v pokalu narodov. Imajo zelo močno ekipo. Sami nismo v prvi postavi, manjkata Žiga (Jelar, op. a.) in Peter (Prevc, op. a.). Ne glede na vse smo zelo dobro oddelali," pravi Lanišek.

V nedeljo bo padla tudi odločitev o novem lastniku malega globusa v seštevku poletov. Halvor Egner Granerud ima pred današnjim dvakratnim zmagovalcem Stefanom Kraftom le še deset točk prednosti (pred tekmo je ta znašala 60 točk). Tretji je Lanišek, ki se v kristalni boj ne more več vmešati, četrti Zajc, ki za rojakom zaostaja 23 točk.