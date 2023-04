Pred množico 20 tisoč večinoma slovenskih navijačev je na ekipni tekmi v poletih v Planici zmagala Avstrija. Izenačeno je bilo do zadnjega poleta, a ko je bil Anže Lanišek (217 metrov) prekratek, je Stefan Kraft (235,5 metra) Sloveniji izmaknil zmago. Izjemno sta v obeh serijah letela Domen Prevc in Timi Zajc, Slovenija je bila tako krepko pred na koncu tretjimi Norvežani. Prevc je imel s poletom iz prve serije (240,5 metra) najdaljšo daljavo dneva. Za Slovenijo je skakal še Lovro Kos.

"Vzdušje je neverjetno. Res je lepo videti, da so se ljudje že zjutraj zbrali v tolikšnem številu," je po posamični tekmi izpostavil Anže Lanišek. Zbralo se je 20.000 navijačev. Bil je drugi, samo za Stefanom Kraftom. Ta je s poletom dolgim 235,5 metrov (z nižjega zaletišča) v finalu ekipne tekme sebi priboril še drugo zmago dneva. Pred zadnjo skupino skakalcev, ko je Timi Zajc poletel 236,5 metrov, je imela Slovenija 21,6 točke prednosti pred Avstrijo. A je Lanišek nato pristal pri 217 metrih in Avstrija je Slovenijo premagala za 6,1 točke. Norveška je na tretjem zaostala 33,5 točke. Ostale reprezentance prvim trem niso bile kos, še četrta Poljska je zaostala 139 točk.

"Lepa borba z Avstrijo, do zadnjega skoka. Super drugo mesto. Kraft je naredil res lep skok, tudi Anže je dobro skočil. Bili smo prepričani, da je dobro skočil, a je v drugem delu nekaj zmanjkalo. Moramo pogledati kaj. Vseeno lahko zadovoljni zapustimo Planico," je v prvi izjavi za TV Slovenija povedal trener Robert Hrgota.

Utrinki z ekipne tekme na letalnici bratov Gorišek (foto: Reuters in Sportida):

Planica, ekipna tekma (m):



1. Avstrija 1.688,7 točke

(Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Jan Hörl, Stefan Kraft)

2. Slovenija 1.682,6

(Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek)

3. Norveška 1.655,2

(Johann Andre Forfang, Bendik Jakobsen Heggli, Robert Johansson, Halvor Egner Granerud)

4. Poljska 1.549,7

5. Nemčija 1.451,0

6. Švica 1.409,2

7. Japonska 1.358,3

8. ZDA 1.096,0

Domen Prevc Slovenijo popeljal v vodstvo

Domen Prevc je z 240,5 metra v prvi seriji. Najboljša daljava serije. Foto: Reuters Lovro Kos, ki je bil na posamični tekmi samo 30. in ni preletel 200 metrov, je v prvi seriji ekipne tekme delo opravil bolje. Poletel je 220 metrov in Slovenija je bila po nastopu prvih tekmovalcev sedma. Že po nastopu druge deveterice pa je vodila in to osem točk pred Avstrijo ter devet pred Norveško. Kako tudi ne, ko pa je Domen Prevc poletel 240,5 metra, kar je bila takrat najdaljša sobotna daljava (na posamični tekmi je Kraft poletel 239,5 metra). Tretji slovenski skakalec je bil Timi Zajc. Poletel je z nižjega zaletišča, pristal pri 232,5 metra, zaradi slabšega doskoka je prejel nižje ocene. Slovenija je ostala vodilna in še povečala prednost: 11 točk pred Norveško in 18 pred Avstrijo. Jan Hörl je za Avstrijo poletel 131,5 metra.

Lanišek s poletom za dvajsetico potrdil vodstvo Slovenije

Anže Lanišek s poletom za oceno 20. V prvi seriji je pristal pri 239,5 metra. Foto: Reuters Morda najlepši polet konec tedna je nato uspel Anžetu Lanišku, dobil je tudi dve dvajsetici. Daljava je 239,5 metra. Za njim sta v prvi seriji letala samo še Halvor Egner Granerud in Stefan Kraft, oba sta bila prekratka zanj. Norvežan je pristal pri 234,5 metra, Avstrijec pa pri 235,5 metra. In tako je imela Slovenija po prvi seriji ekipne tekme 11,7 točke prednosti pred Norveško in 11,8 pred Avstrijo. Poljska je na tretjem mestu zaostajala že za velikih 77 točk.

V finalu Avstrija takoj pokazala zobe

Domen Prevc kljub 239,5 metra v finalu s svojim poletom ni bil povsem zadovoljen. Foto: Reuters Kos je bil v finalu v prvi skupini skakalcev med krajšimi (215 metrov) in Avstrijci so s poletom Daniela Tschofeniga (224 metrov) prevzeli vodstvo, pet točk pred Slovenijo in 13 pred Norveško. A nato je na vrsto prišel Domen Prevc. Še enkrat je bil izvrsten, čeprav sam ne povsem zadovoljen. Poletel je 239,5 metra. Njegovi ekipni kolegi so skočili v zrak. Ker je bil Michael Hayböck tri metre krajši, je Slovenija znova vodila. Za vsega 0,4 točke! Norveška je zaostajala že 19 točk.

Polet Zajca za zmago, ne pa tudi Laniška

Timi Zajc je v finalu poletel 236,5 metra in to z nižjega zaletišča od ostalih v tretji skupini. Foto: Reuters Zmaga je bila slovenska skorajda že po poletu Timija Zajca. Trener Robert Hrgota se je odločil za nižje zaletišče, kar je pomenilo dodatnih devet točk za njegovega varovanca. Obenem pa je ta poletel 236,5 metrov. Dobil je tudi dve dvajsetici. In Slovenija je pred zadnjo skupino skakalcev vodila že 21,6 točke pred Avstrijo in 48,1 pred Norveško.

V zadnji skupini je Kraft poletel 235,5 metra in dobil dodatne točke za nižje zaletno mesto. Zmagovalca je odločal zadnji polet, polet Anžeta Laniška. Tudi on z nižjega zaleta, pristal je malo pred navidezno zeleno črto ... Ko so prišle ocene in seštevek točk, se je izkazalo, da je bil res prekratek. Poletel je namreč 217 metrov. Avstrija je zmagala za 6,1 točke. Slovenija je bila trdno druga, saj je Norveška na tretjem zaostajala že za 33,5 točke za zmagovalci.

"Lahko se le opravičim fantom"

Anže Lanišek po poletu 217 m. Foto: Reuters "Nisem izvlekel, kar bi lahko. Z mize je kazalo, da grem lahko daleč. Dober sem bil v počepu. A sem dilo pustil malo preveč gor in me je ustavilo. Malo me je zmanjkalo. Na žalost sem tukaj pustil zmago," je v prvi izjavi svoj finalni nastop opisal Lanišek, ki je bil drugi tudi na posamični tekmi. "Dobro smo skakali. Malo je grenkega priokusa. Lahko se le opravičim fantom."

Zadnji polet v karieri za Ceneta Prevca

Cene Prevc po zadnjem poleti v karieri. Stisk roke brata Petra Prevca. Foto: Sportida

Med obema serijama ekipne tekme je poslovilni skok kariere opravil Cene Prevc, ki je slovo od tekmovanj napovedal že na začetku sezone. Poletel je kar 218,5 metra. V svetovnem pokalu je šestkrat stal na stopničkah (petkrat z ekipo in lani januarja v Willingenu na posamični tekmi). Ima tudi ekipno srebrno kolajno z zadnjih iger v Pekingu.

Po sobotnem dvojnem programu v nedeljo sledi še zadnja tekma sezone, na kateri bo lahko sodelovalo 30 najboljših skakalcev v razvrstitvi svetovnega pokala.