"Z interventnim ukrepom naj se za šoloobvezne učenke in učence zagotovi finančna sredstva v višini sto evrov," sta poslanca Socialnih demokratov Meira Hot in Damijan Bezjak Zrim med drugim zapisala v pozivu pristojnemu ministru in vladi. Oba namreč želita, da bo slovensko šolstvo nekega dne v celoti brezplačno za šoloobvezne otroke. Poslanca verjameta, da bodo tokrat sredstva veliko bolje porabljena, kot pa "so bili v preteklosti uporabljeni 'digitalni boni', ki so se množično uporabili za nakup slušalk".

Oba poslanca sta idejo za poslansko pobudo dobila v dejstvu, da "v teh dneh lahko v javnosti spremljamo dve hvalevredni akciji slovenskih humanitarnih društev. Zveza Anita Ogulin & ZPM in Veriga dobrih ljudi s številnimi družbeno odgovornimi partnerji poskušata s humanitarnimi akcijami s skupnimi močmi napolniti šolske torbe otrok in jim omogočiti brezskrben začetek šolskega leta."

Prioriteta dobrobit ljudi ter boj proti draginji

Kot sta v pobudi še zapisala poslanca, je slovenska Karitas začela dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo za pomoč 14 tisoč socialno ogroženim otrokom pri nakupu šolskih potrebščin. Cilj njihove akcije je zbrati sredstva za pomoč socialno ogroženim osnovnošolcem, ki jih starši zaradi finančnih stisk ne zmorejo ustrezno opremiti za novo šolsko leto. Pomoč bo realizirana julija in avgusta v obliki paketov šolskih potrebščin, bonov ali naročilnic za nakup delovnih zvezkov in osnovnih šolskih potrebščin.

Poslanca verjameta, da bosta, če bo njuna ideja zaživela v praksi, celotni slovenski družbi pokazala, da prioriteta še naprej ostaja dobrobit ljudi ter boj proti draginji.