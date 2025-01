Družinski člani poslanke naj bi v brutalnem pretepu poškodovali več nedolžnih ljudi

Štirje družinski člani podpredsednice državnega zbora Meire Hot naj bi se po poročanju Slovenskih novic konec decembra lani z 51-letnim gasilcem iz Pirana zapletli v pretep, ki se je zgodil med prazničnim dogajanjem na Tartinijevem trgu v Piranu. Na kraj dogodka je prišla tudi Meira Hot. Pretep se je nadaljeval in zaostril še pred lokalom Čakola, kjer so bili poškodovani še štirje obiskovalci lokala, ki so poskušali pretep preprečiti.

Incident se je po poročanju Slovenskih novic zgodil 28. decembra okoli 20.30 v središču Pirana. V nasilnem sporu so sodelovali oče podpredsednice DZ Mehmed Hot, stric Vejsil Hot ter oba brata Tito in Marko Hot.

Oče Mehmed Hot je bil pred hišicami s hrano in pijačo v družbi para, v drugi skupini pa sta bila dva zakonska para, med njimi tudi 51-letni gasilec. Hot in gasilec, ki se prej sicer nista poznala, sta se zapletla v prepir, ki je prerasel v fizični obračun.

Na kraj dogodka prišla tudi Meira Hot

Gostje so trg nemudoma zapustili, stojnico Pri Janezu pa predčasno zaprli. Na kraj dogodka je prišla Meira Hot in očeta odpeljala v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je bil lažje telesno poškodovan. 51-letni Pirančan, ki da je utrpel presekanino čela, je z družbo zatem odšel v bližnji lokal Čakola.

O dogodku so bili nemudoma obveščeni tudi člani družine Hot in prišli v Čakolo, lokal, kjer je bil 51-letnik. Tja naj bi prišli Mehmedova sinova Tito in Marko ter brat Vejsil. Ko je gasilec stopil pred lokal, naj bi mu najprej na glavi razbili steklenico in ga tako močno zbrcali, da je obležal.

Obračunali so tudi s štirimi osebami, ki so pretep poskušale zaustaviti

Pretep so poskušali preprečiti nekateri gosti, ki so bili v lokalu. Ena od žensk naj bi po poročanju Slovenskih novic poskušala Vejsila zvleči z moža, a je menda dobila brco v glavo in hrbet, 52-letnika iz Pirana, ki je poskušal grozovit napad zaustaviti, pa so zbili na tla in ga udarjali v glavo ter telo, dokler ni izgubil zavesti. Zadnjega je poskusila zaščiti njegova žena z lastnim telesom, a naj bi zbrcali tudi njo. Skupil jo je tudi naključni gost lokala, 51-letnik iz okolice Celja, ki je prav tako želel ustaviti surovi napad.

Stric in brata Meire Hot so tako poškodovali več nedolžnih ljudi, po zanesljivih podatkih izhaja iz policijske prijave. Ko so zaslišali sirene, naj bi Hotovi pobegnili, možakarja, ki sta želela pomagati, pa so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

Za komentar o zgoraj opisanem dogajanju smo se obrnili tudi na poslanko Meiro Hot. Objavili ga bomo, takoj ko ga prejmemo.

Nekateri člani družine Hot so se zaradi nasilništva sicer že zagovarjali na sodiščih. Novembra 2022 je bil zaradi kaznivega dejanja pravnomočno obsojen Marko Hot s sostorilcema. Z Ljubljančani naj bi prišel v konflikt zaradi uriniranja na parkirišču, nadaljevalo se je z lovljenjem oškodovancev po Portorožu ter končalo s fizičnim napadom pred vhodom v hotel. Marko Hot je bil zaradi nasilništva obsojen na deset mesecev zapora s triletno preizkusno dobo.