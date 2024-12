Množičen pretep na Krvavcu: šest poškodovanih, nanje so se spravili s steklenicami

V noči na soboto se je na Krvavcu med dvema družbama, skupino iz Hrvaške, ki je bila na timbildingu, in skupino mladih, ki je praznovala 18. rojstni dan, vnel prepir, ki se je sprevrgel v fizični obračun, so poročali v oddaji Svet na Kanalu A. V množičnem pretepu je bilo po njihovih informacijah poškodovanih šest oseb.

Po neuradnih informacijah omenjenega medija naj bi 18 let v hotelu na Krvavcu praznovala vnukinja direktorja RTC Krvavec Janeza Janše. Druga skupina, šlo je za Hrvate, pa je bila na Krvavcu na timbildingu.

Nekaj fantov iz druge skupine naj bi bilo povabljenih na praznovanje, ko se je med skupinama vnel prepir, ki se je sprevrgel v brutalen pretep. Eden od udeležencev pretepa, ki je utrpel kar nekaj poškodb, je v oddaji Svet povedal, da je skupina slovenskih fantov s steklenico napadla njega in njegovega šefa. Nanju so se spravili s pestmi in jima zadali kar nekaj poškodb.

Kot je povedal, je njegov šef izgubil zavest in ima zlomljeno čeljust. Ostali kolegi so bili po njegovem pričevanju obliti s krvjo, njihovi obrazi so bili povsem izmaličeni. Sogovornik je izrazil dvom, da je policija na terenu storila vse, kar je bilo v njihovi moči. Kot pravi, nikomur niso izdali plačilnega naloga, prav tako niso izvedli alkotesta.

Poškodovani nosovi, rane na glavi in odrgnine po telesu

Na kraju so posredovali reševalci ZD Tržič in ZD Kamnik. Kot je povedal direktor ZD Kamnik Sašo Rebolj, so oskrbeli šest hrvaško govorečih oseb. Imeli so poškodovane nosove, rane na glavi in rokah ter odrgnine po telesu.

Medtem na policiji dogodka ne želijo komentirati, saj obvestila še zbirajo. Za oddajo so potrdili, da so bili o pretepu obveščeni in da je bilo poškodovanih šest oseb, ki jih je oskrbelo zdravniško osebje.