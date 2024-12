Množičen pretep na Krvavcu: policija pridržala pet Slovencev

Kot smo poročali, se je v noči na soboto na Krvavcu med dvema družbama, skupino iz Hrvaške, ki je bila na timbildingu, in skupino mladih, ki je praznovala 18. rojstni dan, vnel prepir, ki se je sprevrgel v fizični obračun. V množičnem pretepu je bilo poškodovanih šest oseb. V okviru preiskave so kranjski policisti in kriminalisti včeraj izsledili in pridržali pet oseb, vsi so državljani Slovenije, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kranjski policisti in kriminalisti so v tem tednu intenzivno preiskovali množični pretep, ki se je v noči na soboto zgodil na Krvavcu. Včeraj so izsledili in pridržali pet oseb, vsi so državljani Slovenije, osumljeni izvršitve kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo.

"Ker kriminalistična preiskava še vedno intenzivno poteka, vam več podatkov ne moremo posredovati. O vseh ugotovitvah obveščamo pristojno državno tožilstvo," so še sporočili s kranjske policijske uprave.

Kaj točno se je tiste noči dogajalo na Krvavcu

Kranjski policisti so v soboto ob 1.26 prejeli naznanilo o pretepu, ki se je zgodil v gostinsko nastanitvenem objektu na območju Krvavca. Po besedah načelnika policijske postaje Kranj Matjaža Završnika, je bila na kraj takoj napotena najbližja policijska patrulja, ki je kljub oddaljenosti na kraj prispela v dobre pol ure. Na kraju so ugotovili, da se je pretep že končal in da je večina udeleženih kraj že zapustila.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je najprej prišlo do prepira in nato do pretepa med dvema skupinama oseb, ki sta se udeležili vsaka svoje zasebne zabave. Po zbranih podatkih je bilo poškodovanih šest oseb, pomoč jim je nudilo zdravstveno osebje in jih odpeljalo v ustrezne ustanove.