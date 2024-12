Kranjski policisti so se na današnji novinarski konferenci odzvali na očitke glede posredovanja v primeru množičnega pretepa, ki je v noči na soboto izbruhnil na Krvavcu. Načelnik PU Kranj Matjaž Završnik je pojasnil, da je policijska patrulja na kraj prispela v dobre pol ure, večina udeleženih pa je do takrat kraj že zapustila. Policisti zdaj zbirajo obvestila, opravljajo razgovore s pričami in izvajajo druge aktivnosti, z namenom ugotavljanja vseh okoliščin. Ker preiskovanje še poteka, policija dodatnih informacij ne more posredovati, je še povedal Završnik.

Na Krvavcu se je v noči na soboto zgodil incident. Kot je v ponedeljek poročala POP TV, naj bi skupina mladih Slovencev napadla in brutalno pretepla skupino hrvaških gostov, med katerimi je bilo vsaj šest poškodovanih. Ob tem so se pojavili očitki glede ravnanja policije.

Kot je povedal načelnik policijske postaje Kranj Matjaž Završnik, so kranjski policisti v soboto ob 1.26 prejeli informacijo o pretepu, ki se je zgodil v gostinsko-nastanitvenem objektu na območju Krvavca. "Na kraj je bila takoj napotena najbližja policijska patrulja, ki je kljub oddaljenosti na kraj prispela v dobre pol ure. Na kraju je bilo ugotovljeno, da se je pretep že končal in da je večina udeleženih kraj že zapustila," je pojasnil. Foto: STA

Povedal je, da so policisti z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je najprej vnel prepir, nato pa je med dvema skupinama oseb, ki sta se udeležili vsaka svoje zasebne zabave, izbruhnil pretep. Po zbranih podatkih je bilo poškodovanih šest oseb, pomoč jim je nudilo zdravstveno osebje in jih odpeljalo v ustrezne ustanove.

"Policisti so takoj začeli dodatno intenzivno zbiranje obvestil, razgovore s pričami, ogled kraja, zavarovanje videonadzornih posnetkov in ugotavljanje identitete, da bodo celovito ugotovili vse okoliščine, ki so trenutno usmerjene v preiskovanje storitve kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo, na primer povzročitve telesnih poškodb, sodelovanja v pretepu oziroma nasilništva," je dejal Završnik. Kot je dodal, so nekatere osebe kraj dogodka zapustile oziroma s kraja pobegnile.

Ker zbiranje obvestil in preiskovanje še vedno potekata, policija več podatkov javnosti trenutno ne more posredovati. Poziva pa morebitne dodatne oškodovance in priče dogodka, naj pokličejo na policijsko postajo Kranj ali se tam oglasijo ter podajo koristne informacije.

Tepli so ga tudi po tem, ko je izgubil zavest

Na POP TV so glede dogodka pridobili izjavo ene izmed žrtev iz skupine Hrvatov, ki so bili na Krvavcu na službeni prednovoletni zabavi. Povedal je, da jih je bilo nekaj iz njihove skupine povabljenih na rojstnodnevno zabavo 18-letnice, ki je potekala v hotelu. Tam pa naj bi se vnel prepir, ki se je spremenil v brutalen pretep.

Povedal je, da so Slovenci napadli njegovega šefa in njega ter nato še druge iz njihove skupine, ki so jim priskočili na pomoč. Šefa naj bi tepli še, ko je bil že nezavesten. Zaradi udarcev z rokami in steklenicami ter zaradi brc je bilo več poškodovanih, nekateri naj bi po vrnitvi v domovino potrebovali tudi bolnišnično zdravljenje.

Kot je za POP TV povedal direktor Zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj, je zdravniško pomoč potrebovalo vsaj šest hrvaško govorečih oseb. Šlo naj bi za poškodbe nosov, rane na glavi in po rokah ter veliko odrgnin.

Hrvati so že med napadom na pomoč klicali policijo, za katero pa se sprašujejo, ali je na terenu res storila vse, kar bi v tem primeru morala. Po njihovem pripovedovanju policijske patrulje izjemno dolgo ni bilo na kraj dogodka, poleg tega naj bi policisti z nasilneži opravili le nekaj razgovorov, niso pa nikogar pridržali ali izdali nobenega plačilnega naloga.