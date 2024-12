Pred tednom dni se je na Krvavcu med dvema družbama vnel prepir, ki se je sprevrgel v fizični obračun. V množičnem pretepu je bilo poškodovanih šest oseb, državljanov Hrvaške. Kranjski policisti so v okviru preiskave v tem tednu izsledili in pridržali pet oseb, državljanov Slovenije. Kot so za 24ur pojasnili na Policijski upravi Kranj, so po opravljenih preiskovalnih dejanjih, pridržanje odpravili. Kriminalistična preiskava še poteka.

Kot smo poročali, se je minuli vikend na Krvavcu med dvema družbama, skupino iz Hrvaške, ki je bila na timbildingu, in skupino mladih, ki je praznovala 18. rojstni dan, vnel prepir, ki se je sprevrgel v fizični obračun. V množičnem pretepu je bilo poškodovanih šest oseb, državljanov Hrvaške. Utrpeli so hude poškodbe, od zloma čeljusti do zloma nosu.

V okviru preiskave so kranjski policisti in kriminalisti izsledili in pridržali pet oseb, državljanov Slovenije, osumljenih izvršitve kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo.

Na PU Kranj so za 24ur pojasnili, da so po opravljenih preiskovalnih dejanjih pridržanje zanje odpravili in da nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo. Še naprej bodo zbirali obvestila in dokaze, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili državno tožilstvo.