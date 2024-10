SD na klavzuri o položaju stranke in rdečih številkah

Stranka SD se bo danes v Ljubljani sestala na klavzuri, na kateri bo širše vodstvo razpravljalo o položaju stranke po pol leta delovanja novega vodstva. Razpravljali bodo tudi o delu koalicije in strategiji delovanja stranke do naslednjih volitev. SD se ne bo mogel izogniti niti razpravi o finančnem položaju stranke.

V širši sestavi se bodo na klavzuri poleg predsednika, podpredsednikov in glavnega tajnika sestali še ministri, poslanci ter predstavniki lokalnih in regijskih odborov stranke ter predstavniki njenih forumov.

V ospredju razprave bo položaj stranke pol leta po tem, ko so na njen vrh izvolili Matjaža Hana, sicer gospodarskega ministra v vladi Roberta Goloba. Razpravljali bodo o delu koalicije kot celote in o svojem položaju znotraj nje. Analizirali bodo tudi stanje po zadnjih evropskih volitvah in o strategiji delovanja stranke ter projektih stranke do naslednjih volitev.

Socialni demokrati ne bodo mogli mimo finančnega stanja stranke, ki se je znašla v rdečih številkah. Na mizi bo tako pogovor o prodaji vile na Levstikovi, za katero po informacijah STA še niso prejeli resne ponudbe. Na drugi strani pa je tudi vprašanje najema prostorov centrale na Nazorjevi, ki stranko bremeni z visoko najemnino. Prodaja Levstikove in sporazumna prekinitev najemne pogodbe za prostore na Nazorjevi se po informacijah STA med sabo ne izključujeta, kot tudi ne iskanje cenejših prostorov za centralo stranke. Preigravali bodo torej različne scenarije.