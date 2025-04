POP TV: Kriminalisti zaradi prenosnih računalnikov opravili hišne preiskave

Po pojasnilih Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so zaradi suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev in pomoči pri storitvi tega kaznivega dejanja preiskali 15 stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na več lokacijah po državi.

Na ministrstvu za digitalno preobrazbo so za televizijo potrdili, da so kriminalisti obiskali dva njihova uslužbenca. Dodali so, da je postopek potekal korektno, da so kriminalistom predali vse dokumente, več informacij pa zaradi zaščite postopka ne morejo dati.

Od skupno 13 tisoč prenosnih računalnikov so jih tri tisoč razdelili že lani v poplavah prizadetim občinam, srednjim šolam in različnim zavodom, deset tisoč pa so jih nato razdeljevali v okviru posebnega mehanizma. Nekaj manj kot deset tisoč so jih že vročili, 24 pa jih na pošti čaka, da jih upravičenci prevzamejo, je poročal POP TV.