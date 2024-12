Sprememba: razdeljevanje računalnikov se bo ustavilo

Na ministrstvu predlagajo ukinitev mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme. Pripravili so osnutek predloga sprememb zakona o spodbujanju digitalne vključenosti in ga minuli petek poslali v javno obravnavo, ki bo trajala zgolj dober teden, do 7. januarja, poroča Dnevnik.

Da se je mehanizem izkazal za preveč okornega, je na zaslišanju izpostavila Klampfer. Na račun sprememb pa naj bi državnemu proračunu prihranili 294 tisoč evrov v letu 2025 in dobrih sedemsto tisoč evrov v nadaljnjih letih, kolikor bi znašale zgolj strokovno-tehnične in logistične naloge mehanizma.

Na ministrstvu so za Dnevnik pojasnili še, da bodo rešitve in ukrepi za spodbujanje digitalne vključenosti za prihodnje obdobje pripravljeni v okviru krovnega zakona o digitalni preobrazbi, ki naj bi ga v javno obravnavo in medresorsko usklajevanje poslali predvidoma v prvi polovici leta 2025.

Na javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu so do zdaj izdali dobrih 8.300 pozitivnih odločb o izposoji računalnikov, ostale naj bi do konca januarja. Vsi ostali od skupno deset tisoč računalnikov (tri tisoč so jih dobile srednje šole, zavodi in občine) naj bi bili razdeljeni takoj po pravnomočnosti odločb. 4.260 računalnikov je bilo doslej na podlagi pozivov vročenih upravičencem. V prvi polovici januarja jih bo prejelo še približno 3.500 upravičencev, ostali pa najkasneje do konca februarja.