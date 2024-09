V DZ predvidoma epilog zgodbe o odstopu Stojmenove Duh

Kot je v četrtek v izjavi za medije dejala Stojmenova Duh, s čisto vestjo in dvignjeno glavo sprejema objektivno odgovornost. Predsedniku vlade Robertu Golobu je ponudila svoj odstop. Premier je kmalu za tem prek družbenega omrežja X sporočil, da je odstop sprejel in je zvečer odstopno izjavo že posredoval v DZ.

Na dnevnem redu današnje seje je sicer še vedno razprava ob interpelaciji zoper Stojmenovo Duh, ki jo je že drugič vložila SDS. Ker je Golob v DZ že posredoval odstopno izjavo, se bodo poslanci z njo predvidoma seznanili že ob začetku seje, s čimer bo točka dnevnega reda o interpelaciji postala brezpredmetna, so pojasnili v Golobovem kabinetu.

Ministrici bo funkcija s tem prenehala. Predsednik vlade mora nato v desetih dneh po prenehanju funkcije ministra predlagati novega ali obvestiti državni zbor, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

Odstop kot odgovor na številne očitke

Ministrica Stojmenova Duh je sicer svoj odstop premierju ponudila po večmesečnih očitkih o nepravilnosti pri nakupu 13 tisoč računalnikov, nanjo so leteli tudi očitki o odsotnosti rezultatov in o vodenju ministrstva. Njeno usodo je zapečatilo razkritje, da je na službenem vozilu v Avstriji uporabila modre luči in želela pozneje doseči, da tamkajšnji organi ne bi končali prekrškovnega postopka zaradi prehitre vožnje na avstrijski avtocesti.

Stojmenova Duh je v četrtek navedbe v članku N1, da so se za vožnjo v Avstriji poskušali izogniti globi, označila za neresnične, ker kazni še niso prejeli. Zavrnila je tudi kritike glede odsotnosti rezultatov in vodenja ministrstva.