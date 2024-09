Komisija DZ za nadzor javnih financ je na današnji seji, na kateri so obravnavali lanski nakup 13 tisoč računalnikov, kljub odsotnosti koalicijskih poslancev ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh pozvala k odstopu. To, da je seja kljub nesklepčnosti potekala, je za ministrstvo kršitev poslovnika.

Seja bi po prvotnem načrtu morala potekati pred dvema tednoma, a so jo takrat zaradi nesklepčnosti prestavili na prejšnjo sredo. Vendar so sejo zaradi napovedane odsotnosti članov komisije ponovno preložili na danes.

Emilija Stojmenova Duh je napovedala, da se seje zaradi neodložljivih obveznosti ne bo mogla udeležiti, je v petek prek družbenega omrežja X sporočil predsednik komisije Jernej Vrtovec (NSi). Po današnji seji so z ministrstva za digitalno preobrazbo sporočili, da se je ministrica seje želela udeležiti, a na njej ni mogla sodelovati, saj v skladu s poslovnikom zaradi nesklepčnosti ne more potekati.

"To, da je seja ne glede na nesklepčnost še vedno potekala, je kršitev poslovnika. Posledično to pomeni, da so vsi sprejeti sklepi neveljavni," so zapisali na ministrstvu.

Na seji ni bilo članov iz vrst koalicijskih poslanskih skupin. "Moja želja je bila, da je ministrica na seji prisotna in da odgovarja na očitke. Če ima nekdo mirno in čisto vest, potem pride na sejo in polaga račune, če je nima, pa se skriva po sobanah DZ," je dejal Vrtovec.

Namesto ministrice bi morala priti državna sekretarja

Kljub odsotnosti predstavnikov ministrstva in koalicijskih poslancev so sejo izpeljali, na njej so sodelovali štirje člani komisije iz vrst NSi in predstavnici računskega sodišča. SDS v tem sklicu DZ ni imenovala svojih članov komisije.

Do odsotnosti koalicijskih poslancev je bil kritičen Aleksander Reberšek. Kot je spomnil, bodo ob 10. uri potekale seje poslanskih skupin in ob 12. uri se bo začela redna septembrska seja DZ. "Težko me prepričate, da v tej stavbi zdaj ni poslancev koalicije," je dejal.

Reberšek je ob tem predsedniku vlade Robertu Golobu očital, da je poklical vodje poslanskih skupin in jim naročil, naj bojkotirajo sejo.

Iz kabineta ministrice za digitalno preobrazbo so sicer v petek sporočili, da se bosta seje namesto Stojmenove Duh udeležila državna sekretarja Aida Kamišalić Latifić in Miroslav Kranjc s sodelavcema. "Torej bi morali danes tukaj sedeti najmanj štirje predstavniki ministrstva, a nobenega ni. Če to ni norčevanje iz parlamentarne demokracije, potem ne vem, kaj sploh je," je bil kritičen Jožef Horvat.

Zahtevo za sklic seje je vložila poslanska skupina NSi in je sledila objavi revizijskega poročila računskega sodišča, ki je ugotovilo, da ministrstvo za digitalno preobrazbo pri lanskem nakupu 13 tisoč prenosnih računalnikov za 6,5 milijona evrov ni ravnalo skladno z načeloma učinkovitosti in gospodarnosti. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pri nakupu računalnikov je ministrstvu več priporočil izdala tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Na podlagi ugotovitev računskega sodišča in KPK so v NSi s sklicem seje predlagali sprejetje dveh sklepov, s katerima bi komisija Stojmenovo Duh pozvala k odstopu, predsednika vlade pa, da DZ predlaga ministričino razrešitev. Sklepa so vsi štirje poslanci NSi na glasovanju podprli.

Na ministrstvu so v današnjem sporočilu še navedli, da je Stojmenova Duh na seji želela pojasniti, da so računalnike nabavili po popolnoma enakem postopku javnega naročila kot računalniško opremo za celotno državno upravo, ki jo nabavljajo že več kot 20 let. Prav tako je želela ponovno poudariti, da namestitev zadnje verzije operacijskega sistema in programov za delo ni dodaten oziroma nov strošek, saj so že od začetka projekta komunicirali, da bodo na prenosne računalnike namestili odprtokodni operacijski sistem z ustreznimi programi.

Ob tem so še dodali, da so računalniki iz prvega in večine drugega poziva že pri končnih uporabnikih. Računalnike iz tretjega poziva pa bodo razdelili jeseni.

Ministrica Stojmenova Duh se bo sicer zaradi nakupa računalnikov v petek zagovarjala pred poslanci na seji DZ. Zoper njo so namreč v SDS že drugič vložili interpelacijo.