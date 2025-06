Stražarji državnega zbora ne bodo več mokri. Hiške popravljajo.

O vodi, ki je tekla v stražarske hiške, je prvi poročal portal N1, že dlje časa pa so bile predmet burnih razprav. Opozicija je v prvi interpelaciji notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju očitala, da so hiške preplačane in da kljub ogromni ceni policistom ne nudijo optimalne zaščite. Minister je takrat očitke zavračal in poudarjal, da hiške ustrezajo vsem varnostnim zahtevam in bodo policiste varovale tudi pred vremenskimi vplivi.

V opoziciji so takrat poudarili še, da vrednost pogodbe za pet stražarskih hišk med ministrstvom za notranje zadeve in podjetjem KIG znaša skoraj 450 tisoč evrov. Podvomili so tudi o kakovosti vgrajenih materialov in trdili, da je "s tem poslom moral nekdo zaslužiti".

Hiške je zalilo kljub zagotovilom, da nudijo varno zaščito. Foto: Bojan Puhek

Poklukar je trdil, da je nakup transparenten in da bodo hiške omogočile večjo varnost policistov na delovnem mestu ter jih zaščitile tudi v slabih vremenskih pogojih.

Popravilo v teku Foto: Bojan Puhek

Hiške danes pospešeno popravljajo in če upoštevamo današnjo vremensko napoved, ki znova prinaša plohe in nevihte, bi stražarje hrama demokracije tokrat res utegnile dobro zaščititi.