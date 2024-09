Komisija za nadzor javnih financ danes o nakupu 13.000 računalnikov Stojmenove Duh

Člani komisije DZ za nadzor javnih financ bodo na današnji nujni seji na zahtevo poslanske skupine NSi obravnavali nakup 13.000 računalnikov, ki ga je ministrstvo za digitalno preobrazbo izvedlo lani. V NSi zaradi nedavnih ugotovitev računskega sodišča in KPK komisiji predlagajo, da ministrico Emilijo Stojemovo Duh pozove k odstopu.

Zahteva NSi za sklic seje je sledila sredini objavi revizijskega poročila računskega sodišča, ki je ugotovilo, da ministrstvo za digitalno preobrazbo pri lanskem nakupu prenosnih računalnikov za 6,5 milijona evrov ni ravnalo skladno z načeloma učinkovitosti in gospodarnosti. Kot so ugotovili revizorji, ministrstvo ni postavilo jasnih zakonskih podlag za razdelitev računalnikov, pa tudi, da ni jasno, na kakšen način je ministrstvo sploh določilo količino računalnikov.

Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pri nakupu je ministrstvu več priporočil izdala tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni potrdila, zato je postopek ustavila, je pa zaznala sum kršitve zakona o javnem naročanju in zadevo odstopila Državni revizijski komisiji.

Stojmenovo Duh pozivajo k odstopu

Na podlagi ugotovitev računskega sodišča in KPK so v NSi predlagali, da člani komisije opravijo razpravo o nakupu prenosnih računalnikov in sprejmejo sklepa, s katerima bi komisija Emilijo Stojmenovo Duh pozvala k odstopu, predsednika vlade Roberta Goloba pa bi komisija pozvala, da DZ predlaga ministričino razrešitev.

Pritisk na ministrico se tako dodatno stopnjuje, potem ko je SDS zaradi nakupa prenosnih računalnikov zoper njo vložila že drugo interpelacijo. Pri tem iz obeh manjših koalicijskih strank, ki ji že na prvem glasovanju marca letos niso izrekli podpore, tudi tokrat prihajajo skeptični glasovi. Stojmenova Duh sicer še naprej uživa podporo predsednika vlade Roberta Goloba.