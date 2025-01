Sklic izredne seje komisije so zahtevali v NSi. Poslanci te stranke so na seji nizali očitke o nepravilnostih razpisa za nakup dveh reševalnih helikopterjev, opozorili so tudi na sum, da je bil razpis prirejen za enega ponudnika. Predstavniki ministrstev za zdravje in notranje zadeve so očitke o nepravilnostih razpisa med razpravo zavračali.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je v uvodu opozorila, da iz razpisa za nakup dveh helikopterjev ni razvidno, da gre za namenska helikopterja za reševanje ljudi. "Iz specifikacije ni razvidno, da bi bili ti helikopterji opremljeni z nujno medicinsko opremo, ki je po našem razumevanju nujna za reševanje življenj," je poudarila.

"Dejstvo je, da je bil ta razpis prirejen," je dodal poslanec NSi Aleksander Reberšek. Sumijo, da so bili nekateri kriteriji v razpisni dokumentaciji prirejeni za določenega ponudnika. Za 50 milijonov evrov bi lahko po njegovih besedah namesto dveh večnamenskih helikopterjev kupili tri namenske.

V znesek zajeta tudi usposabljanje in vzdrževanje

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin je ob tem poudarila, da vrednost celotnega projekta res znaša slabih 50 milijonov evrov, a da ta znesek poleg nakupa dveh helikopterjev vključuje tudi usposabljanje, dveletno vzdrževanje, ureditev dveh baz in tudi zaposlovanje novega kadra.

Reševalec v sistemu nujne medicinske pomoči Robert Sabol je poudaril, da mora po pravilniku o nujni medicinski pomoči vsak, ki potrebuje pomoč, to prejeti v roku 15 minut. To po njegovih besedah ni mogoče doseči zgolj z dvema bazama helikopterske nujne medicinske pomoči, ki sta na Brniku in v Mariboru. Stroka v Sloveniji že od nekdaj govori o treh bazah, je poudaril.

Foto: PU Nova Gorica

Če se bo izkazala potreba, bo kasneje vzpostavljena tudi tretja baza HNMP, je zagotovila Dobrin. Pojasnila je, da je vlada s sklepom določila, da bo policija helikoptersko nujno medicinsko pomoč, medbolnišnične prevoze in prevoze otrok v inkubatorjih izvajala kot državno aktivnost. To pa ne pomeni, da bodo helikopterji večnamenski – vse omenjene dejavnosti so namreč zajete v HNMP.

"Ostro zavračamo to, da je bil razpis kakorkoli prirejen, od morebitnih ponudnikov nismo prejeli prav nobene pritožbe na objavljeno razpisno dokumentacijo," je dodala Dobrin. Ob tem je poudaril, da so v razpisni dokumentaciji zahtevali tudi določeno medicinsko opremo za kabino helikopterjev.

Le za reševanje in ne policijo

Sicer pa bodo medicinsko opremo po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Denisa Kordeža kupili ločeno, saj bo v lasti in uporabi izvajalcev HNMP. Ti sodelujejo pri pripravi strokovnih karakteristik, je zagotovil.

Da bodo helikopterji namenjeni le reševanju in ne tudi nalogam policije, je razumel tudi direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske, ki izvaja HNMP v bazi na Brniku, Matjaž Žura. Opozoril je, da so bili večnamenski helikopterji v preteklosti uporabljeni tudi za druge namene, za policijske in vojaške naloge, pa tudi za gašenje požarov. Lani je tako zaradi vremena, okvar ali odsotnosti helikopterjev odpadlo 44 intervencij HNMP.

Ker je bilo napovedano, da se bosta helikopterja uporabljala tudi za medbolnišnične prevoze in prevoze otrok v inkubatorjih, bi bil potreben rezervni helikopter. Po neuradnih informacijah naj bi kot nadomestni helikopter služil policijski helikopter agusta, je dejal Žura. Ta helikopter pa po njegovih besedah ni primeren za izvajanje HNMP in tudi nima vitla.

Vodja oddelka pilotov v letalski policijski enoti Igor Podjed je pojasnil, da je helikopter agusta edini helikopter, pri katerem motorji delujejo, tudi če se rotorji ne vrtijo. To je pomembno ravno za reševanje, saj lahko ob prihodu na kraj nesreče piloti rotorje zaustavijo in omogočijo varno gibanje v okolici helikopterja, nato jih lahko nemudoma spet aktivirajo in poletijo s kraja nesreče.