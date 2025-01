Na razpis za nakup reševalnih helikopterjev prispela ena ponudba

Na razpis ministrstva za notranje zadeve za nakup dveh reševalnih helikopterjev je prispela ena ponudba, in sicer podjetja Leonardo S.p.A. Podjetje bi dva helikopterja dobavilo za 30.744.000 evrov z DDV, so z ministrstva za STA sporočili po javnem odpiranju ponudb, ki je v digitalnem sistemu javnega naročanja potekalo v ponedeljek ob 14. uri.

Javno naročilo je potekalo po odprtem postopku. Ta postopek je po navedbah ministrstva osnoven in najbolj transparenten postopek javnega naročanja po zakonu o javnem naročanju, ki se zahteva za javna naročila nad določenim vrednostnim pragom. "Na objavljeno razpisno dokumentacijo nismo prejeli revizijskega zahtevka," so poudarili.

Ob tem so na ministrstvu za notranje zadeve poudarili, da sta strokovno-tehnične podlage za izvedbo javnega naročila pripravili strokovno-tehnična služba ministrstva za notranje zadeve in letalska policijska enota v sodelovanju z ministrstvom za zdravje. Razpisno dokumentacijo za omenjeno javno naročilo je pred podpisom potrdilo ministrstvo za zdravje, so poudarili na ministrstvu za notranje zadeve.

NSi: Razpis za nakup dveh helikopterjev je namenjen zgolj dopolnitvi policijske flote

V NSi so v začetku januarja opozorili, da je razpis za nakup dveh helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP) po njihovem prepričanju namenjen zgolj dopolnitvi policijske flote. Sumijo tudi, da so bili nekateri kriteriji v razpisu prirejeni za točno določenega ponudnika, so povedali na novinarski konferenci.

Očitke so zanikali tako na ministrstvu za notranje zadeve kot na policiji. Na policiji so zagotovili, da bosta helikopterja, za katera je objavljen javni razpis, namenjena le izvajanju HNMP.

O nakupu dveh helikopterjev bodo v sredo razpravljali tudi v DZ. NSi je namreč zahtevala sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ.