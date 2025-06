Obisk v gorah se počasi povečuje, s tem pa raste tudi število posredovanj gorskih reševalcev. Ob petkovem zdrsu ob sestopu pohodnika s Slemenove špice proti Vratcem in sobotnem zdrsu pohodnika ob sestopu z Velikega Draškega vrha so posredovali tudi s helikopterjem, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Oba planinca sta se lažje poškodovala.

Šestdesetletni pohodnik, državljan Belgije, je v petek sestopal s Slemenove špice proti Vratcem. Na nadmorski višini okoli 1.600 metrov mu je okoli 19. ure zdrsnilo in si je poškodoval nogo.

Na pomoč so mu priskočili reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Kranjska gora in ekipa za reševanje v gorah z Brnika, ki ga je s helikopterjem prepeljala v bolnišnico.

V soboto okoli 15.30 pa je 58-letni pohodnik pri sestopu z Velikega Draškega vrha zavil z markirane poti, pri čemer mu je tik pod vrhom na strmem travnatem terenu spodrsnilo. Pri padcu se je lažje poškodoval.

Na kraju so mu pomoč nudili gorski reševalci GRS Bohinj in ekipa za reševanje v gorah z Brnika, ki ga je s helikopterjem prepeljala v zdravstveno ustanovo.

Vse skrbno načrtujte

V PU Kranj so ob tej priložnosti pohodnike pozvali, naj se v gore odpravijo preudarno in z veliko stopnjo odgovornosti. "Vnaprej načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti," so dodali.

Pri načrtovanju ture svetujejo uporabo slovenske karte in podatkov ter preverjenih strani, med njimi https://mapzs.pzs.si/home/trails. "Svojci ali prijatelji naj vedo, kam greste in kakšen je potek ture. Na varnem mestu jim tudi sporočite, kako se odvija tura in morebitne spremembe. S sabo imejte napolnjen mobilni telefon in v visokogorje nikoli ne hodite sami," so zapisali.

Gostinsko-turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob in druge deležnike v turizmu prosijo, da informirajo goste ter jim svetujejo obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi. Ugotavljajo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti slovenskih gora.