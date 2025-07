Prostovoljci, ki skrbijo, da so slovenske planinske poti varnejše

Minulo soboto je potekal vsakoletni dan slovenskih markacistov, dvanajsti po vrsti, kjer se zberejo markacisti iz cele Slovenije in pregledajo planinske poti posameznega območja. Kar 205 prostovoljnih markacistov PZS je opravilo 1.640 prostovoljnih ur, s čimer so prispevali k varnejšim planinskim potem za vse obiskovalce gorskega sveta.

Na 12. dnevu slovenskih markacistov se na dveh različnih lokacijah zbralo 205 prostovoljnih markacistov Planinske zveze Slovenije. Markacisti z zbirnega mesta Slovenska Bistrica so opravljali vzdrževalna dela na planinskih poteh Maribora, Habakuka, Frama, Mariborske, Ruške koče, Areha, Vintgarja in Klopnega vrha. Markacisti, zbrani v Poljčanah, pa na območju Makol, Svetih Treh kraljev, Donačke gore in Boča.

Skupaj so opravili kar 1.640 prostovoljnih ur, s čimer so markacisti prispevali k varnejšim in prijetnejšim planinskim potem za vse obiskovalce gorskega okolja.

Zaključek dneva je potekal pri domu na Boču, kjer so prostovoljci strnili vtise, predstavili dobre prakse in se povezali za nadaljnje delo na planinskih poteh po vsej Sloveniji. Ob tem ni manjkalo dobre volje, planinskega duha in zavedanja, da s prostovoljnim delom skrbimo za dostopnost slovenskih gora.