Huda nesreča: na poti na Snežnik s štirikolesnikom v prepad

Na poti na Snežnik je 55-letnik v nedeljo s štirikolesnikom vozil po makadamski cesti od Mašuna proti Sviščakom, ko je z vozilom zapeljal v desno in se prevrnil v prepad pod cesto.

Gorski reševalci so poškodovanega našli po eni uri iskanja in ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Nesreča se je zgodila približno štiri kilometre pred Sviščaki, so še sporočili s koprske policijske uprave.

To pa ni bilo edino posredovanje gorskih reševalcev v preteklem vikendu. Ukrepali so kar desetkrat: