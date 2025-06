Strela udarila v tri planince: na mestu so bili mrtvi

Tri Avstrijce je med pohodom na gorski vrh Mittagspitze, visok 2.635 metrov, v občini Flirsch na avstrijskem Tirolskem zadela strela. Vsi trije pohodniki so na kraju dogodka umrli. Gre za 62-letnega Avstrijca, njegovega 60-letnega brata in ženo enake starosti.

Tragedija se je zgodila zaradi nenadne spremembe vremena, poročajo avstrijski mediji. Planinci so se okoli 12.30, ko so videli, da bo nevihta, takoj začeli spuščati v dolino. Ker se niso vrnili, so jih svojci iskali in na pomoč poklicali policijo. Poleg policije sta se v iskanje vključila tudi Gorska reševalna služba in reševalni helikopter.

Po letalskem pregledu gorskega vrha Mittagspitze je posadka helikopterja na tleh na 2.268 metrih nadmorske višine v bližini označene pohodniške poti opazila tri negibna telesa, je poročala policija. Takoj ko je helikopter pristal, je zdravnik začel oživljanje, vendar je bilo žal prepozno. Tako je lahko le potrdil smrt treh oseb, piše v policijskem poročilu. V zdravniškem sporočilu je navedeno, da so vse tri osebe umrle zaradi udara strele med nevihto.

Policija in reševalne službe nenehno pozivajo planince, naj pred vsakim pohodom preverijo vremensko napoved in naj se ne odpravijo v gore, če obstaja vsaj najmanjši sum na spremembo vremena ali slabo vreme. In včerajšnja nedelja je bila v zahodni Avstriji prav ena takšnih.