Pod Triglavom je preživela udar strele #video

Poletne nevihte so še posebej v hribih zaradi velike izpostavljenosti nevaren dogodek. Pred 35 leti je udar strele pod Triglavom preživela tudi Jožica.

"Z družino smo se odpravljali na Triglav. Prišli smo do Kredarice, kjer je bilo še čisto jasno. Vremenarje smo vprašali, kako je za naprej, in rekli so, da naj gremo. Šli smo na vrh, tam pa so nam lasje že stali pokonci. Takrat smo vedeli, da moramo hitro dol, ker bo nevihta," je o nesrečnem dogodku pripovedovala Jožica.

Poti se spominja do trenutka, ko jo je zadela strela. "Bolelo me je vse, ker sem bila opečena. Predvsem so me bolele noge in glava," je dejala. Najbolj pa ji je pomagal mož, ki ji je dajal umetno dihanje.