Poglejte, kako se je neurje razbesnelo nad Ptujem #foto #video

Na območju Ptuja in Spodnjega Podravja odpravljajo posledice nedeljskega neurja z močnim vetrom in dežjem. Delavcem Elektra Maribor je uspelo skoraj vsem gospodinjstvom spet zagotoviti električno energijo, brez katere je v nedeljo popoldne ostalo 12 tisoč uporabnikov. Gasilci so imeli polne roke dela ves popoldan in pozno v noč.

Kot so sporočili iz Elektra Maribor, je njihovim ekipam kljub zahtevnim vremenskim razmeram uspelo spet zagotoviti oskrbo z električno energijo za večino od 12 tisoč uporabnikov, ki so po nedeljskem neurju ostali brez nje.

1 / 2 2 / 2

Brez elektrike je le še 150 uporabnikov, saj zaradi obsežnosti škode poškodb na omrežju še ni bilo mogoče odpraviti. Na Ptuju je namreč pregorel transformator v Belšakovi ulici, zaradi česar je bil del prebivalcev četrtne skupnosti Jezero brez elektrike tudi ponoči.

Nekateri kmetje so po neurju ostali brez pridelka. Vir: Neurje.si/Facebook.

Najhuje je bilo na Ptuju, veter divjal tudi s hitrostjo nad sto kilometrov na uro

Najhujše neurje je v nedeljo popoldne divjalo prav na Ptuju. Veter je dosegel hitrost tudi nad sto kilometrov na uro. Gasilci so prekrili 40 odkritih streh, meteorne vode pa izčrpali iz 79 objektov.

Neurje na Ptuju. Vir: Neurje.si/Facebook.

Ob tem so morali gasilci s cest odstraniti 21 podrtih dreves in pogasiti požar v Mercatorjevem skladišču. Štirikrat so posredovali pri nagnjenih in podrtih električnih drogovih, med drugim so prečrpali vodo iz elektropostaje in dveh zalitih podvozov.

Veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Vir: Neurje.si/Facebook.

Kot so pojasnili v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Ptuj, je odpravljanje posledic neurja trajalo pozno v noč, danes pa se bo nadaljevalo. V nedeljo je bilo na terenu skoraj 200 gasilcev iz okoli 20 gasilskih društev tamkajšnje gasilske zveze, ki so jim na pomoč priskočili tudi gasilci iz sosednjih zvez.

O poplavah so poročali tudi iz Rogaške Slatine, Podčetrtka in Rogatca. Vir: Neurje.si/Facebook.

Odpravljanje posledic se nadaljuje, gasilce čaka še veliko dela

"Še posebej smo veseli, da se pri današnjem izredno zahtevnem delu ni poškodoval noben gasilec. Ob tem občane prosimo, da če lahko sami s svojimi tehničnimi in drugimi sredstvi obvladajo razmere, ne kličejo na številko 112, ki je ob takih dogodkih izredno obremenjena," so dodali v PGD Ptuj.

Neurje s točo v Hajdošah. Vir: Neurje.si/Facebook.

Da se stanje umirja, je prek svojega profila na Facebooku sporočila tudi ptujska županja Nuška Gajšek, a dodala, da odpravljanje posledic neurja še zdaleč ni končano. Ekipe so bile po njenih besedah na terenu dolgo v noč, našteli so več kot sto prijavljenih situacij, medtem ko podrtih dreves zaradi velikega števila sploh več ne štejejo.

Posledice neurja na Ptuju. Vir: Neurje.si/Facebook.

Gajškova se je zahvalila vsem, ki pomagajo pri urejanju razmer, tudi podjetju Tames za donacijo v materialu, ki so ga nujno potrebovali. Vse, ki to zmorejo, je prosila, da pomagajo pometati listje s pločnikov in parkirišč v ulicah pri blokih.

Posledice neurja v Zagorju ob Savi. Vir: Neurje.si/Facebook.

Veter odkrival strehe in podiral drevje, izbruhnili so tudi požari

Nedeljsko neurje je prizadelo tudi širše območje Spodnjega Podravja. V Hajdini je moralo skoraj sto gasilcev iz petih društev odstraniti kar 122 podrtih dreves ter s strešniki in folijo prekriti 21 streh. V Dornavi so gasilci odstranili 13 podrtih dreves, prekrili 14 streh in s ceste odstranili odtrgano železniško zapornico.

Nevihta s točo v bližini Ptuja. Vir: Neurje.si/Facebook

V Gorišnici so morali prekriti kar 45 streh, odstraniti 11 podrtih dreves in očistiti okoli pet kilometrov cest, v Kidričevem pa so zaradi večje količine meteorne vode začasno zaprli podvoz ter razžagali in odstranili 15 podrtih dreves. O podrtem drevju in odkritih strehah so poročali tudi iz Markovcev in Majšperka, kjer so gasilci pomagali tudi pri reševanju živali iz poplavljenih objektov, v Poljčanah pa so poleg preostalega morali še pogasiti požar v bližini železniške postaje.