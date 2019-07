Toča na Krasu uničila vinograde in vrtove #foto

Z novim valom hladne fronte so včeraj spet nastajala močnejša neurja, ki so pustošila predvsem na območju Krasa. Močna toča je ponekod popolnoma zdesetkala pridelek v vinogradih, sadovnjakih in nekaterih vrtovih celo do te mere, da obstaja možnost, da pridelka še nekaj let ne bo.

Po včerajšnjih neurjih se je danes začela sanacija v vasi Škrbine na Krasu, kjer je toča povzročila največ škode. Vinogradi in nekateri vrtovi so popolnoma uničeni, tako da letos pridelka kmetovalci in vinogradniki ne bodo imeli. Zaradi obsega škode pa se celo bojijo, da pridelka še nekaj let ne bo.

Odškodnine le tistim, ki so imeli zavarovanje

Na območje, ki ga je včeraj prizadelo neurje s točo, so prispeli Civilna zaščita Občine Komel in predstavniki obrtne zbornice, trenutno pa potekata ocenjevanje škode in sanacija uničenih trt. Poškodovane trte bodo porezali in jih poškropili, da preprečijo razširitev bolezni na tiste dele trt, ki jim je toča prizanesla in jih ni oklestila.

1 / 17 2 / 17 3 / 17 4 / 17 5 / 17 6 / 17 7 / 17 8 / 17 9 / 17 10 / 17 11 / 17 12 / 17 13 / 17 14 / 17 15 / 17 16 / 17 17 / 17

Kot so dejali predstavniki obrtne zbornice, se kmetovalci ne bodo nadejali morebitnih odškodnin, saj v takih primerih država ne pomaga. Odškodnine bodo dobili samo tisti, ki imajo za svoje pridelke sklenjeno tudi zavarovanje.

Več o razmerah na Krasu pa si boste lahko ogledali v oddaji Danes, ki bo na sporedu ob 18. uri.

Zaradi geografske lege ima Slovenija veliko neviht

Kot pojasnjuje Brane Gregorčič, dežurni meteorolog na Agenciji za okolje, je pri nas v poletnem času pogostost neviht med največjimi v Evropi. "To gre pripisati predvsem geografski legi Slovenije, saj se nahajamo na prehodu iz Mediterana v Alpe. Vremenski procesi so zato toliko intenzivnejši," pravi Gregorčič in dodaja, da je bilo tako že od nekdaj.

Foto: STA

"Vremensko je bilo širše območje Alp od nekdaj hitro spreminjajoče, vse pa je odvisno od tega, iz katere smeri prihaja zračna masa. Dejstvo je tudi, da se zrak v Alpah nenehno dviga in zaradi tega povzroča obilje padavin, v poletnih mesecih pa pogostejše nevihte," razlaga meteorolog.

Konec tedna še vroč, prihodnji teden dež

Jutri se nam obeta lep in sončen dan, dnevne temperature se bodo dvignile do 30 stopinj Celzija, podobno bo tudi v soboto, ko se bo živo srebro povzpelo do 32 stopinj Celzija.

Že v nedeljo nas bo dosegla hladna fronta in dotok bolj svežega atlantskega zraka, ki se bo počasi premikal proti osrednji Evropi in Alpam. Pričakujemo lahko bolj spremenljivo in nestanovitno vreme z dežjem in soncem. V nedeljo in torek lahko pričakujemo večjo količino padavin, po besedah Gregorčiča pa niso izključene niti toče in nevihte. Čez teden se bodo temperature gibale med 23 in 27 stopinj Celzija.