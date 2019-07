Previdno, popoldne in zvečer možna neurja in tudi toča

Danes popoldne in zvečer so možna krajevna neurja z močnimi nalivi in sunki vetra, tudi pojav toče ni izključen, svari Agencija RS za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.

Splošna napoved za danes je sicer, da bo spremenljivo oblačno. A predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, možna so krajevna neurja.

Napovedano deževje skrbi predvsem prebivalce Obale, saj se bojijo, da bo voda sprala kerozin, ki je ob nedavni nesreči vlaka pri Hrastovljah iztekel v zemljo, in ga odplavila v njihovo vodno zajetje. Več tukaj.

Ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri bo sprva deloma sončno, sredi dneva pa se bo pooblačilo. Padavine, sprva tudi plohe in nevihte, bodo popoldne zajele vso Slovenijo in ponehale šele v noči na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

Zaradi neurja priprli vhod v Luko Koper

Predvsem na Primorskem in v Beli Krajini je vreme že včeraj povzročalo nevšečnosti. Kot sporočajo iz centra za obveščanje, se je malo po 10. uri zvečer nad Zahodnim delom Slovenije razvilo neurje z močnim vetrom in dežjem.

Prizadelo je območja občin Piran, Sežana in Črnomelj, kjer so zaznali vetrolom, poplavljanje meteornih vod in tudi en požar zaradi udara strele v stanovanjski objekt. Za sanacijo posledic so poskrbeli prostovoljni in poklicni gasilci lokalnih gasilskih enot ter delavci javnih služb.

V času neurja, okrog 10. ure zvečer, so za dobre pol ure priprli koprsko pristanišče.