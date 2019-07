Dopoldne bo delno sončno, popoldne spet prihajajo nevihte

Danes zjutraj in dopoldne bo deloma jasno, po nekaterih nižinah pa se bo zjutraj zadrževala megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo pooblačilo.

Padavine bodo zajele notranjost države, mogoče tudi močnejše nevihte

Padavine, sprva tudi plohe in nevihte, bodo zajele notranjost Slovenije, zvečer pa tudi Primorsko in se ponekod zavlekle v noč. Mogoče so tudi močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija.

Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Foto: zajem zaslona

Torek bo oblačen, sreda in četrtek pa delno jasna

V torek bo pretežno oblačno. Občasno bo še nekaj dežja, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 19 do 24, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Razmeroma sveže bo, na Primorskem bo pihala burja.