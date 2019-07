Samo v Mislinji za milijon evrov škode, ponoči možne nove nevihte #video

Na območju občine Mislinja danes nadaljujejo odstranjevanje posledic neurja, ki je v torek že drugič v tednu in pol pustošilo na tem območju. Župan občine Bojan Borovnik pričakuje, da bo Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o ocenjevanju škode. Sam jo zdaj v grobem ocenjuje na okoli en milijon evrov, je povedal. V noči na četrtek so možne nevihte in krajevni nalivi.

Potem ko so za silo odstranili posledice naliva, ki je območje občine Mislinja zajelo prejšnjo soboto, so se domačini, gasilci ter delavci komunalnih in cestnih služb v torek popoldne vnovič spopadali z meteornimi vodami in hudourniki, ki so zalivali kleti in garaže ter se razlivali na ceste in kmetijske površine. Klestila je tudi toča.

Sprožilo se je nekaj plazov in med drugim je odneslo manjši most prek reke Pake, zaradi česar se je prekinil dovoz do dveh hiš. Trenutno po Borovnikovih besedah za ta most iščejo začasno rešitev. Druge ceste so večinoma prevozne, potem ko so odstranili material, ki ga je nanosilo na ceste. Zaradi posledic naliva je bilo namreč več cest zaprtih, med drugim nekaj časa tudi glavna cesta Gornji Dolič-Vitanje.

Če bo uprava za zaščito in reševanje izdala sklep o ocenjevanju škode, bo občinska komisija šla na teren popisovat škodo, je še povedal Borovnik, ki pravi, da je zdaj nujno tudi očistiti struge vodotokov, saj se bojijo novih ujm.

Napoved vremena:

Ponoči nevihte s krajevnimi nalivi

Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem pozno popoldne in v noči na četrtek bodo nastale nevihte s krajevnimi nalivi. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Goriškem in ob morju do 34 stopinj Celzija.

Jutri bo tudi še spremenljivo vreme. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, najverjetneje pa bo več sonca popoldne. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod pa veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 27, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija.

Povečana možnost zemeljskih plazov



Geološki zavod Slovenije je izdal opozorilo, da je ob za danes napovedanih močnih nalivih in padavinah povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v severni in vzhodni Sloveniji, do katerih pa lahko pride tudi v drugih predelih Slovenije. Verjetnost plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin, pravijo.



Zato na geološkem zavodu prebivalcem na območjih, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, svetujejo, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh ter nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. "Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču," so zapisali.

Radarska slika padavin:

Konec tedna vroč

V petek bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče, zjutraj bo ponekod megla ali nizka oblačnost. V soboto bo precej jasno in vroče, popoldne bo nastala kakšna nevihta.