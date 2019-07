Popoldne so možni nalivi, sunki vetra in toča

Danes bo Slovenijo dosegla hladna fronta, ki bo poskrbela za zelo razgibano drugo polovico dneva. Po napovedih spletnega portala Neurje.si lahko nekaj "predfrontalnih" ploh in neviht v hribih nastane že čez dan. Popoldne se bo pas neviht, tudi močnejših, pomikal iz Avstrije in severne Italije prek Slovenije proti Hrvaški. Ob tem opozarjajo na močne nalive, sunke vetra in točo, ki pa predvidoma ne bo dosegala večjih dimenzij.

Po napovedih vremenoslovcev Agencije za okolje (Arso) bo danes sprva še delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno. V notranjosti države se bodo popoldanske plohe in nevihte lahko zavlekle v noč. Možno bo tudi kakšno krajevno neurje. Zapihal bo severovzhodni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija.

Foto: Neurje.si Jutri bo spremenljivo oblačno. Tu in tam bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj Celzija, še napoveduje Arso.

V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v popoldanskem času bo nastalo nekaj ploh in neviht. Nekoliko hladneje bo, na Primorskem bo pihala šibka burja.

V petek bo povečini sončno in spet nekoliko bolj vroče.

Velika požarna ogroženost ostaja

Na Primorskem je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ta do preklica velja na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.