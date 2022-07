Strela naj bi na območje, kjer so bili pohodniki, udarila večkrat, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Dogodek se je zgodil, ko se je skupina okoli 17 planincev vračala s Triglava proti Malemu Triglavu in Kredarici. Eden od planincev je huje poškodovan, vendar ni v življenjski nevarnosti, drugi pa lažje. Po prvih podatkih je poškodovanih predvidoma 12 pohodnikov.

Ekipa je s policijskim helikopterjem na območje Triglava priletela v normalnem vremenu. Medtem so se razmere zelo poslabšale, zato je helikopter moral pristati nižje. Reševalna ekipa je nato začela s klasičnim reševanjem. S pomočjo drugih pohodnikov, gorskega vodnika in osebja Kredarice so bili vsi poškodovani uspešno pospremljeni do Kredarice. Enega so morali nositi. Ekipa policijskega helikopterja je z letom omogočila, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev, so sporočili s policije.

Zaradi večjega števila poškodovanih in slabega vremena je bil aktiviran tudi helikopter Slovenske vojske in gorski reševalci, ki pomagajo pri reševanju in poskušajo opraviti transport vsaj huje poškodovanega pohodnika v zdravstveno ustanovo.

Intervencija še poteka. Več podatkov bo znanih kasneje.