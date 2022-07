Bizarna nesreča na Hvaru: turista zagorela med pitjem alkohola

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turista sta uživala ognjene koktajle in se opekla. Foto: Thinkstock

Policisti Splitsko-dalmatinske uprave so v četrtek nekaj po 18. uri prejeli obvestilo o nenavadnem dogodku, v katerem sta bila poškodovana moški in ženska. Kot so sporočili, sta se poškodovala v gostinskem lokalu na Hvaru, medtem ko sta pila ognjene koktajle. Ženska si je poškodovala obe roki, moški pa si je opekel 25 odstotkov telesa.

Moškega so zadržali na nadaljnjem zdravljenju, a po podatkih bolnišnice ni v smrtni nevarnosti. Ženska je utrpela lažje poškodbe in je bila po pregledu odpuščena iz bolnišnice.

