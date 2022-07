Umrl traktorist, ki ga je partnerica po nesreči večkrat udarila s palico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nesrečo pa je prišlo do pretepa med njim in njegovo 47-letno partnerico, ki ga je nato po nesreči še večkrat udarila z leseno palico. Za pokojnega je preiskovalni sodnik odredil sodno obdukcijo.

Preiskava je še vedno v teku

Kot so danes za STA povedali na Policijski upravi Celje, v omenjeni zadevi obravnavajo dva dogodka, in sicer 68-letnega moškega zaradi zaleta v gospodarsko poslopje in 47-letno žensko zaradi suma storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe.

Preiskava še vedno intenzivno poteka zaradi vzroka smrti traktorista in razjasnitve vseh drugih okoliščin.