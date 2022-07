Pod vplivom alkohola povzročila prometno nesrečo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Huje poškodovanega voznika skiroja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Foto: Shutterstock

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da sta v sredo nekaj pred 17.30 v Smolenji vasi v Novem mestu trčila voznik skiroja in voznik osebnega avtomobila. Voznik skiroja se je pri tem huje poškodoval.

Policisti so opravili ogled nesreče in ugotovili, da je 33-letni voznik skiroja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 41-letni voznik.

Oba sta bila pod vplivom alkohola

Policisti so ugotovili še, da sta bila oba udeleženca pod vplivom alkohola. Voznik skiroja je imel v litru izdihanega zraka 0,44 miligrama alkohola, voznik osebnega vozila pa 0,43 miligrama alkohola. Zaradi kršitev bodo obema izdali plačilne naloge.