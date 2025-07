Poziv: do leta 2035 tobak, alkohol in sladke pijače zvišajte vsaj za 50 odstotkov

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se zavzema za znatno višje davke na tobačne izdelke, alkohol in sladke pijače. Države je v sredo pozvala, naj jih do leta 2035 zvišajo za vsaj 50 odstotkov ter s tem prispevajo k boju proti srčnim boleznim, raku in sladkorni bolezni.

Pobuda 3 do 35 prihaja v času, ko so zdravstveni sistemi držav pod velikim pritiskom zaradi naraščajočega števila nenalezljivih bolezni, krčenja razvojne pomoči in naraščajočega javnega dolga, je sporočila WHO.

Petdesetodstotno zvišanje cen tobaka, alkohola in sladkih pijač bi v naslednjih 50 letih preprečilo do 50 milijonov prezgodnjih smrti. V naslednjih desetih letih pa bi se v okviru te pobude za naložbe v zdravstvo, izobraževanje in ukrepe socialnega varstva nateklo tisoč milijard dolarjev, poudarja organizacija.

Davek zvišalo skoraj 140 držav

"Davki za zdravje so eno najučinkovitejših orodij, ki jih imamo," je dejal pomočnik generalnega direktorja WHO za spodbujanje zdravja ter preprečevanje in obvladovanje bolezni Jeremy Farrar. Z zvišanjem davkov bi se namreč zmanjšala poraba teh izdelkov in ustvarili prihodki, ki bi jih lahko države vložile v zdravstveno varstvo, izobraževanje in socialno zaščito, je poudaril.

Med letoma 2012 in 2022 je skoraj 140 držav zvišalo davek na tobak, kar je povzročilo povprečno zvišanje realnih cen za več kot 50 odstotkov in dokazuje, da so spremembe mogoče, poudarja WHO.