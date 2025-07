Nihče si ni mislil, da lahko oni pridejo v polfinale

Fluminense in Al Hilal sta bila sicer finalista prejšnjih dveh klubskih svetovnih prvenstev, a takrat je bilo to tekmovanje še drugačno, samo s prvaki posameznih celin. Letos je prvič nastopalo kar 32 ekip in tako več vrhunskih ekip iz Evrope in ne le zmagovalec lige prvakov. Prav Fluminense in Al Hilal pa sta v osmini finala izločila evropska velikana. Brazilci so z 2:0 premagali aktualne podprvake lige prvakov Inter Milano, Savdijci pa so po podaljšku s 4:3 izložili predlanske evropske prvake, nogometaše Manchester Cityja.

V noči na soboto je na sporedu druga četrtfinalna tekma: brazilski Palmeiras igra z londonskim Chelseajem. Preostali dve tekmi bosta v soboto oz. v noči na nedeljo: PSG — Bayern München in Real Madrid — Borussia Dortmund.

Klubsko SP, četrtfinale:

Petek, 4. julij: