Spektakel na osrednjem igrišču, gledamo novo pravljico?

Na teniškem turnirju v Wimbledonu bodo na sporedu dvoboji tretjega kroga, kjer se v ženskem delu obeta kar nekaj zanimivih obračunov. Najbolj izstopa dvoboj Arine Sabalenke in Emme Raducanu.

Čeprav v Wimbledonu poteka šele tretji krog, se v petek na osrednjem igrišču Wimbledona obeta prava teniška poslastica. Britanska teniška zvezdnica Emma Raducanu se bo pomerila s prvo igralko sveta Arino Sabalenko.

Emma Raducanu, ki je leta 2021 presenetila z zmago na OP ZDA, je v drugem krogu izločila branilko naslova Marketo Vondroušovo in nakazala, da je v pravi formi in da ji lahko uspe nekaj velikega. Na drugi strani čaka Irina Sabalenka, ki je v vrhunski formi, tako da bo za Raducanu naloga vse prej kot lahka. Igralki sta se do zdaj le enkrat pomerili, lani je bila v Indian Wellsu boljša Belorusinja.

Zanimivi dvoboji, 3. krog:

Arina Sabalenka (Blr/1) – Emma Raducanu (GBR)

Diane Parry (FRA) – Sonay Kartal (GBR)

Elise Mertens (BEL/24) – Elina Svitolina (UKR/14)

Anastasija Pavljčenkova (RUS) – Naomi Osaka (JPN)

Laura Siegemund (GER) – Madison Keys (USA/6)

Dalma Galfi (HUN) – Amanda Anisimova (USA/13)

