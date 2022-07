Šmihel: pri obnovi strehe župnišča se je zgodila huda nesreča

Po preiskavi so policisti ugotovili, da se je na gradbenem odru vdrla deska. Trije vaščani, stari 60, 17 in 19 let, so padli z višine štirih metrov. 17- in 60-letnik sta se huje poškodovala, 19-letnik pa je utrpel lažje poškodbe. 17-letnika so v klinični center odpeljali z vojaškim helikopterjem, preostala dva pa z reševalnim vozilom, so še zapisali.

Župnik Marjan Škvarč, ki skrbi za župnije Pivka, Šmihel in Košana, je za Primorske novice povedal, da je starejši domačin utrpel poškodbo medenice, mlajši, ki ga čaka operacija, pa poškodbo vretenca. "Hvala Bogu, lahko bi bilo hujše," je dejal župnik, ki obžaluje, da se je nesreča zgodila.