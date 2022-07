Voznik tovornega vozila zbil peško. Njeno življenje je ogroženo.

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da je v ponedeljek okoli pol sedme ure zjutraj na počivališču Lom v smeri Kopra voznik tovornega vozila zbil peško. Po do zdaj znanih podatkih je njeno življenje ogroženo.

Voznik tovornega vozila je vozil ob bencinskem servisu in se pred parkiriščem ustavil v križišču s prednostno cesto. Pri speljevanju je spregledal peško, ki je takrat prečkala vozišče, in jo zbil. Ta je ostala pod tovornjakom, pomagali pa so ji očividci, ki so jo še pred prihodom gasilcev uspeli izvleči izpod vozila.

Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti

Peška se je huje poškodovala, zato so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Njeno življenje je ogroženo.

Policisti še zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.