V nesreči izletniške ladje umrla ena oseba

Izletniška ladja se je prevrnila v bližini otočka Glavat, ki leži med Lastovom in Mljetom.

V bližini Mljeta se je v nedeljo okoli 15. ure prevrnila izletniška ladja. Nesrečo so potrdili na hrvaškem ministrstvu za pomorstvo, promet in infrastrukturo, podrobnosti pa še niso znane. Z ladje so rešili vseh osem potnikov, umrl pa naj bi vodja posadke, piše hrvaški regionalni spletni portal dubrovackidnevnik.hr.