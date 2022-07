Na prehodu za pešce povozil starejšega pešca

Poleg policistov so na kraju posredovali tudi novogoriški poklicni gasilci in reševalci, ki so na kraju oskrbeli huje poškodovanega pešca. Po tem, ko so mu nudili prvo pomoč, so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti bodo zoper starejšega voznika avtomobila glede na vsa ugotovljena dejstva in težo telesnih poškodb ustrezno ukrepali.