Med čakanjem na zeleno luč si je voznik ogledal poseben nastop #video

Voznik osebnega vozila je na Facebooku delil posnetek, kaj se mu je zgodilo med čakanjem na zeleno luč na semaforju. Ko je na semaforju zasvetila rdeča luč, je čez cesto stopil moški in vozniku pripravil poseben nastop ter mu tako skrajšal čas čakanja.

Moški, oblečen v rumene hlače s črnimi naramnicami, rdeče-belo črtasto majico in rdečo kapo, je na prehodu za pešce začel žonglirati. Nastop je trajal približno 30 sekund, ko je končal, pa se je priklonil, pomahal in odšel.

Uporabniki Facebooka so v komentarjih zapisali, da so žonglerja opazili tudi na Zaloški cesti. Nekdo drug pa voznike na enak način zabava tudi v Mariboru.

Pri nas so takšni dogodki sicer redki, vsaj na takšnih mestih, kot je prehod za pešce, v tujini pa je ulični cirkus vse bolj priljubljen in prepoznaven. Ulične žonglerje pogosto opazijo predvsem v Los Angelesu v Kaliforniji in v Braziliji.

We were stopped at red light & enjoyed this juggling show in the crosswalk. Lots of entertainers out & about tonight in Los Angeles. Only in LA! #juggling #juggler #streetperformer pic.twitter.com/qnQvEzadff