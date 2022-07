Na mejah s Hrvaško gneča, sosedi poročajo o kolonah na avtocestah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za izstop iz Slovenije na mejnem prehodu Gruškovje vozniki čakajo do dve uri. S Hrvaške pa poročajo o povečanem prometu na avtocestah, ponekod že nastajajo večkilometrske kolone.

Z vseh mejnih prehodov s Hrvaško poročajo o gneči za izstop iz Slovenije. Najmanj boste čakali v Petišovcih, in sicer do 30 minut, medtem ko vozniki v Gruškovju za vstop na Hrvaško čakajo tudi do dve uri.

S Hrvaške pa medtem prihajajo poročila o povečanem prometu na avtocestah proti obmorskim mestom. Kot poroča Index.hr so ponekod na avtocestah že nastale večkilometrske kolone. Najbolj na udaru sta obvoznica okoli Zagreba in pa avtocesta iz Zagreba proti Splitu. Na jadranski magistrali pa ponekod promet ovira burja.