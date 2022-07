Zaradi udara strele poškodovana tuja planinca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Planincema, ki ju je zajela nevihta, so pomagali bohinjski gorski reševalci.

Planincema, ki ju je zajela nevihta, so pomagali bohinjski gorski reševalci. Foto: Pixabay

S kranjske policijske uprave so sporočili, da je v četrtek med Rodico in Raskovcem udarila strela, ki je poškodovala tuja planinca.

Planincema, ki ju je zajela nevihta, so pomagali bohinjski gorski reševalci. Hujših posledic ni bilo.

Nevihte v gorah so lahko zelo nevarne

V policijskem poročilu so zapisali, da so nevihte v gorah nevarne, večinoma pa tudi nenapovedane. "Vreme je zato eden od ključnih dejavnikov, ki jih mora pohodnik upoštevati pri načrtovanju poti," so dodali.