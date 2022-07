Ob obali Libije umrlo 22 malijskih migrantov

V nesreči v bližini libijske obale je umrlo 22 malijskih migrantov, ki so se z gumijastim čolnom odpravili na pot v Evropo, so v torek sporočili Združeni narodi. Libijski obalni straži je medtem uspelo rešiti 61 preživelih, kot glavna vzroka za smrti so navedli utopitve in dehidracijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Migranti so se 22. junija okoli 1. ure zjutraj po lokalnem času iz libijskega mesta Zuwara blizu tunizijske meje z gumijastim čolnom odpravili na pot, je povedala tiskovna predstavnica Mednarodne organizacije za migracije (IOM) Safa Msehli.

Po devetih dneh na morju je libijska obalna straža v soboto rešila 61 preživelih, večinoma iz Malija, in jih pripeljala nazaj na obalo. Po navedbah preživelih je med potovanjem umrlo 22 ljudi, vsi so bili iz Malija.

Število žrtev je medtem potrdilo tudi malijsko ministrstvo za izseljenstvo in izreklo sožalje prizadetim družinam in malijskemu ljudstvu.

Glavna vzroka za smrt utopitev in dehidracija

Pri tem je Safa Msehli opozorila, da sta bila po poročanju preživelih glavna vzroka smrti utopitev in dehidracija, in dodala, da je bilo zdravstveno stanje nekaterih migrantov zelo slabo, zato so jih odpeljali v bolnišnico. Preostale naj bi odpeljali v center za pridržanje Al Maya.

Libija je v kaotičnih nekaj letih po strmoglavljenju in uboju diktatorja Moamerja Gadafija postala ključna pot za nezakonite migracije v Evropo. Mnogi so že utonili na morju, na tisoče pa jih je libijska obalna straža, ob podpori Italije in EU, prestregla in vrnila v Libijo.

Mali je pod vojaško oblastjo

Mali, ki je trenutno pod vojaško oblastjo, pa je politično nestabilna država in se prav tako spopada z notranjimi izzivi, pa tudi z regionalnimi džihadističnimi silami.

Džihadisti so se leta 2012 pridružili regionalnemu uporu na severu Malija, nato pa so svojo kampanjo razširili po vsej državi, prav tako tudi v sosednji državi Burkina Faso in Niger. V njihovih napadih je umrlo na tisoče civilistov, več kot dva milijona pa jih je moralo zapustiti svoje domove.