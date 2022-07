Kmetje v znak protesta proti vladi na ceste pripeljali traktorje #video

Nizozemski kmetje so v ponedeljek v znak protesta s traktorji blokirali ceste, ki vodijo do distribucijskih središč več supermarketov po državi. Police v dvajsetih trgovinah so bile tako prazne, saj prevoz živil s kmetij ni bil mogoč. V znak protestov so se jim pridružili tudi ribiči, ki so v mestu Harlingen na severu države blokirali pristanišče z vlečnimi mrežami.

Protestirajo zaradi ukrepov vlade, ki bodo od kmetov morda zahtevali zmanjšanje emisij dušikovih oksidov iz iztrebkov domačih živali in 30-odstotno zmanjšanje števila živine. Gre za največji poskus reševanja te težave, s katero se država spopada že leta.

Blokade trajale ves dan

Kmetje so s svojimi traktorji tako blokirali distribucijske centre največjih nizozemskih trgovskih verig Albert Heijn in Jumbo, med drugim v mestih Veghel, Breda, Beilen, Woerdn, Nieuwegein, Drachten, Heerenveen, Zwolle, Geldermalsen in Nijkerk. V nekaterih centrih je blokada trajala le nekaj ur, v drugih ves dan.

Nizozemska centralna agencija za trgovino s hrano (CBL), podružnica supermarketov in gostinskih podjetij, je pozvala protestnike, naj nemudoma odpravijo blokade. Pozvali so tudi sodstvo in policijo, naj odločno posredujeta in kmete prisilita k odpravi blokad.

"Te blokade so nesprejemljive," so zapisali v sporočilu za javnost. "CBL je predhodno pozval vlado in kmete, naj se dogovorijo in rešijo ta spor. Kmetje so v sporu z vlado, člani CBL niso vpleteni. Blokade distribucijskih središč so prizadele državljane Nizozemske," so dodali in sklenili, da supermarketi delajo vse, kar je v njihovi moči, da v trgovinah ohranijo zaloge.

Supermarkets in the Netherlands. Inspired by the Canadian trucker protests farmers in the Netherlands are blocking major distribution routes in protest against the Government. Truckers and Farmers show the world how to defeat corrupt politicians anywhere. pic.twitter.com/R3tBRAI1YT — Kim Dotcom (@KimDotcom) July 5, 2022

Več prometnih zastojev

Kmetje so tako s traktorji blokirali avtocesto na jugu države blizu belgijske meje, ki je pomembna povezava med pristaniščem Antwerpen in Nemčijo.

Netherlands 🇳🇱



Dutch farmers are blocking the border between Netherlands and Germany in protest against the government decision to reduce nitrogen by 30% - 70% to comply with EU regulations on nitrogen pollution.pic.twitter.com/Je1fMxAx30 — James Melville (@JamesMelville) June 30, 2022

Zaradi protestov sta amsterdamsko letališče Schipol in KLM, nizozemska podružnica Air France, potnikom svetovala, naj za prihod na letališče raje uporabijo javni prevoz kot osebne avtomobile. Kmetje so tako povzročili več prometnih zastojev na vzhodu države in na trajektnih poteh na severu. Niso pa blokirali cest v bližini letališča Schipol.

Država bo odkupila nekaj kmetij

Vlada pravi, da je treba zmanjšati emisije dušikovih oksidov iz iztrebkov domačih živali in zaradi uporabe amonijaka v gnojilih. Ocenjujejo, da je potrebno 30-odstotno zmanjšanje števila živine. Reforme naj bi vključevale tudi odkup nekaterih kmetij, katerih živali proizvajajo velike količine amonijaka.

Kmetje trdijo, da so zaradi teh ukrepov neupravičeno postali tarča, kar jim daje malo upanja za prihodnost njihovega poklica.

Zaradi intenzivne reje krav, prašičev in drugih živali je Nizozemska postala vodilni evropski onesnaževalec z dušikovim oksidom. Svoje prispevata tudi gradnja in promet.

Pridružili so se jim tudi ribiči

V ponedeljek so se kmetom na protestih pridružili še ribiči. V mestu Harlingen so blokirali pristanišče z vlečnimi mrežami, kar pomeni, da trajekti do otokov Terschelling in Vlieland niso mogli izpluti več ur.

NETHERLANDS - Now fishermen join the protest, beginning now to block the ports.



Farmers, truckers, fishermen and citizens all standing together.



Resist 🔥#Netherlands #Resist



pic.twitter.com/cpAw7ZJvIZ — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) July 4, 2022

Predvsem ribiči, ki lovijo kozice, se bojijo, da bodo zaradi ciljev vlade glede emisij naleteli na težave. Naslednje leto bodo namreč morali zaprositi za nove ribolovne dovolilnice, brez potrebnih prilagoditev njihovih plovil z vlečno mrežo pa bi jim ta dovoljenja lahko zavrnili. To bi pomenilo, da svojega dela ne bi smeli več opravljati.