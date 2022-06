Klinike za splave v ZDA zapirajo vrata. Policija nad protestnike s solzivcem. #foto

Petkova odločitev vrhovnega sodišča ZDA, da odpravi zagotovljeno pravico do umetne prekinitve nosečnosti, je v skladu s pričakovanji sprožila proteste po vseh večjih in tudi manjših mestih v ZDA. Odzivi iz sveta so večinoma negativni, v ZDA pa mešani.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je zapisal, da ponavadi ne komentira odločitev vrhovnega sodišča, a je poudaril, da je petkova razsodba sprožila veliko vprašanj po svetu.

"Naj bom jasen. Pod sedanjo vlado bo State Department ostal popolnoma zavezan k zagotavljanju dostopa do zdravstvenih storitev glede reproduktivnega zdravja in do napredovanja tega zdravja po svetu. Zagotovili bomo tudi, da bodo naši uslužbenci imeli dostop do teh storitev," je sporočil Blinken.

Velik korak nazaj

Visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet je izrazila prepričanje, da odločitev sodišča predstavlja velik korak nazaj po 50 letih zaščite spolnega in reproduktivnega zdravja. "Gre za velik udarec človekovim pravicam žensk in spolni enakopravnosti," je sporočila.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanon Ghebreyesus je izrazil globoko razočaranje, ker meni, da morajo biti pravice žensk vedno zaščitene in je pričakoval, da bodo ZDA to storile.

Svetovni trend je bil v zadnjih letih obrnjen v smer zaščite pravic žensk, tako da je tudi Mehika septembra lani po odločitvi svojega vrhovnega sodišča dovolila splav. "Redko sem tako ponosen, da sem član vrhovnega sodišča Mehike, kot sem sedaj," je tvitnil predsednik vrhovnega sodišča Mehike Arturo Zaldivar.

Splav bo poslej v ZDA praviloma dovoljen v državah, kjer vladajo demokrati in prepovedan v državah, kjer vladajo republikanci. Foto: Reuters

Teksaški pravosodni minister Ken Paxton je 24. junij razglasil za državni praznik v čast "70 milijonov izgubljenih življenj" od leta 1973, ko je vrhovno sodišče z odločitvijo v primeru Roe proti Wade uzakonilo pravico do splava v ZDA. "Sodišče je končalo pol stoletja neustavne in brezvestne nacionalne pravice do splava," je dejal.

Guverner Floride Ron DeSantis, ki se bo potegoval za republikansko predsedniško nominacijo leta 2024, je sporočil, da je vrhovno sodišče ZDA odgovorilo na molitve milijonov Američanov.

Podobno so se odzivali guvernerji republikanskih zveznih držav, kjer bo pravica do splava odslej dodatno omejena ali povsem odpravljena. Na drugi strani pa guvernerji demokratskih zveznih držav obljubljajo, da bodo zaščitili pravico do splava in ženskam iz preostalih delov države omogočili odločanje o rojstvu otrok. Foto: Reuters

"Vrhovno sodišče ZDA je zanemarilo interes in življenja milijonov Američanov in jim odvzelo pravice. Dostop do splava je temeljna človekova pravica in bo ostala varna, dostopna ter zakonita v New Yorku," je sporočila guvernerka Kathy Hochul. "Še naprej se bom borila kot hudič za dostop do splava," je sporočila guvernerka Michigana Gretchen Whitmer.

Teksaški guverner Greg Abbott je pohvalil odločitev sodišča in zagotovil, da se bo boril za rešitev življenja vsakega otroka ter bo pomagal nosečnicam, ki potrebujejo pomoč. Bivši podpredsednik ZDA Mike Pence pa je pozval k nacionalni prepovedi splava.

V ZDA bo tako splav prepovedan v več kot 20 zveznih državah, kot prva pa ga je uradno prepovedala pravosodna ministrica Arkansasa Leslie Ruthledge. "Kot nekdo, ki je dolgo časa čakal, da se Bog odloči, da bom mama, kar ne morem dočakati, ko bodo lahko tudi druge ženske občutile enako veselje ob pogledu na obraz svojega otroka," je dejala.

V svetu šokirani, to je grozljiva odločitev

V svetu so bili odzivi predvsem negativni. "Gre za grozljivo odločitev in za enega najtemnejših dni za pravice žensk v mojem življenju," je tvitnila škotska premierka Nicola Sturgeon.

"Ne morem si predstavljati strahu in jeze žensk, ki so ostale brez pravice do splava," je med drugim sporočil kanadski premier Justin Trudeau, španski premier Pedro Sanchez pa je poudaril, da se morajo ženske svobodno odločati o njihovem življenju.

Iz Ruande se je oglasil britanski konservativni premier Boris Johnson in odločitev sodišča označil za velik korak nazaj ter poudaril, da je vedno verjel v pravico žensk do izbire. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je sporočil, da je splav temeljna pravica žensk in jo je potrebno zaščititi.

Foto: Reuters

V Vatikanu zadržani, Trump: gre za božje dejanje

Nekaj skrajno desnih politikov v Evropi je odločitev vrhovnega sodišča pozdravilo, sporočilo Vatikana pa je bilo zadržano. Sveti sedež Katoliške cerkve je sporočil, da okrog splava poteka ognjevita razprava, ameriška odločitev pa bo izzvala ves svet. Vatikan je pozval k neideološki razpravi o mestu, ki ga ima zaščita življenja v družbah.

Protesti so se za konec tedna napovedali po vsem svetu, v ZDA pa so potekali že v petek pred vrhovnim sodiščem in v večjih mestih, kot je New York, kjer so se zagovorniki pravic žensk zbrali, da bi izrazili nasprotovanje konservativni večini vrhovnega sodišča, ki jo je z imenovanjem treh sodnikov ustvaril nekdanji predsednik Donald Trump. Ta je odločitev vrhovnega sodišča označil za božje dejanje.

Foto: Reuters