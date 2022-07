Bomba ubila dva pripadnika mirovnih sil ZN na severu Malija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oba ubita pripadnika mirovnih sil sta bila državljana Egipta, ranjene v bombnem napadu so že evakuirali, ko so na kraj dogodka prispele sile za hitro posredovanje, poroča AFP.

"MINUSMA odločno obsoja napad, ki bi po mednarodnem pravu lahko pomenil vojni zločin, in z zaskrbljenostjo ugotavlja, da teroristične skupine pogosto uporabljajo improvizirane eksplozivne naprave, da bi ohromile delovanje misije in ovirale ponovno vzpostavitev miru in stabilnosti," navaja izjava MINUSMA.

V mirovni operaciji MINUSMA umrlo že 177 vojakov

MINUSMA, večdimenzionalna integrirana misija ZN za stabilizacijo v Maliju, je ena največjih mirovnih operacij ZN, ob tem tudi ena najnevarnejših. Po njenih podatkih je doslej med misijo umrlo že 177 njenih vojakov, od tega štirje v juniju, še navaja AFP.

Misijo v celoti sestavlja 13.289 pripadnikov vojske in 1.920 policistov. Varnostni svet ZN je 29. junija njen mandat podaljšal za 12 mesecev, vendar bo misija sedaj delovala brez francoske letalske podpore, ki jo je Mali, katerega vladajoča hunta je v sporu s Francijo, zavrnil.

V napadih džihadistov umrlo na tisoče civilistov, več kot dva milijona jih je zapustilo domove

Džihadisti so se leta 2012 pridružili regionalnemu uporu na severu Malija, nato pa so svojo kampanjo razširili po vsej državi, prav tako tudi v sosednji državi Burkina Faso in Niger. V njihovih napadih je umrlo na tisoče civilistov, več kot dva milijona jih je moralo zapustiti svoje domove.