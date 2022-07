V napadu v Etiopiji ubitih najmanj 320 ljudi

A new day, a new location, a new mass murder, new terrible news—but the same victim and the #AmharaGenocide's ongoing. In Ethiopia's Oromo region, armed Oromos supported by the government have been proven to have killed over 500 Amhara with machetes today! @bbc @guardian pic.twitter.com/CUI3XBBpdK — አወቀ ጌታነህ (@danasaminewo1) July 5, 2022

Oborožene osebe so v ponedeljek zvečer na območju Kellem Wollega v regiji Oromia streljale na civiliste, in sicer na pripadnike etnične skupine Amhara. Moške, ženske, otroke in starejše so množično pobili, napadalci pa naj bi zažgali tudi njihove hiše. Preživeli so se tako morali zateči v mošeje, so sporočile priče.

Very saddened to hear of today’s reports about attacks and killings of civilians in Oromia, #Ethiopia. We urgently need peace to stop the suffering and save lives across the country. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 4, 2022

Uradnega števila smrtnih žrtev še ni, tako priče kot predsednik vlade Abiy Ahmed pa so za poboje obtožili Osvobodilno vojsko Oromov (OLA). Etiopska vlada namreč OLA uvršča med teroristične skupine zaradi povezav z uporniško Tigraysko ljudsko osvobodilno fronto (TPLF), ki se od leta 2020 bori proti vladnim silam.

Skupina, ki naj bi napad izvedla, se še ni odzvala

"To teroristično skupino bomo preganjali do konca in jo skupaj z našimi ljudmi tudi odstranili," je premier Etiopije zapisal na družbenem omrežju Twitter. Skupina OLA pa se na obtožbe zaenkrat še ni odzvala, poroča BBC.

V Etiopiji se v zadnjih letih znova stopnjuje etnično nasilje. Medtem ko je bila v zadnjih 20 mesecih večina pozornosti namenjena državljanski vojni na severu države, ki je povzročila eno najhujših humanitarnih kriz na svetu, so napetosti naraščale tudi v drugih delih države.

Podoben napad pred dvema tednoma

V podobnem napadu pred nekaj več kot dvema tednoma v okrožju Gimbi v regiji Oromia, za katerega je prav tako bila obtožena OLA, je po uradnih podatkih umrlo 338 ljudi, po mnenju aktivistov pa je dejansko število smrtnih žrtev še bistveno višje.